ご覧いただきありがとうございます。

19500円よりお値下げいたしました❗️

ヴェリテクールのワンピースです。

1度着用しただけの美品です。

とても肌ざわりのいい優しいコットンでできています。

薄い生地のワンピースですので、夏の暑い時期にピッタリです。透け感がありますので、ペチコートをはいていただく必要があります。

脇下から三角形の布を前後の見頃が挟んであるデザインです。

この脇下からつけられている部分に、パッチポケットが左右に一つずつついています。とてもかわいいポケットの型です。脇下からの布幅全てがポケットの大きさ。ポケットの下部には2か所タックが入っています。また、ポケット口は中央が左右より低めになっているため、カーブした型になっています。着用すると、ワンピースの外側に向かってポケットが離れていき、かわいいポケットが目立ってくれます。

着丈は購入したときのままです。裾は8,5㎝折られていますので、着丈は長くできそうです。

サイズ F

両脇下間約54,5㎝位

着丈約108㎝位

サイズは素人が計測した数値になりますので、あくまで参考程度になさって下さい。

素材 コットン100%

お色 ブラックとホワイト、この両方が

混じったグレーとのチェック柄

made in japan

1度着用しただけの超美品ですが、新品ではありませんので、細かいことを気になさる方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヴェリテクール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。19500円よりお値下げいたしました❗️ヴェリテクールのワンピースです。1度着用しただけの美品です。とても肌ざわりのいい優しいコットンでできています。薄い生地のワンピースですので、夏の暑い時期にピッタリです。透け感がありますので、ペチコートをはいていただく必要があります。脇下から三角形の布を前後の見頃が挟んであるデザインです。この脇下からつけられている部分に、パッチポケットが左右に一つずつついています。とてもかわいいポケットの型です。脇下からの布幅全てがポケットの大きさ。ポケットの下部には2か所タックが入っています。また、ポケット口は中央が左右より低めになっているため、カーブした型になっています。着用すると、ワンピースの外側に向かってポケットが離れていき、かわいいポケットが目立ってくれます。着丈は購入したときのままです。裾は8,5㎝折られていますので、着丈は長くできそうです。サイズ F 両脇下間約54,5㎝位 着丈約108㎝位サイズは素人が計測した数値になりますので、あくまで参考程度になさって下さい。素材 コットン100%お色 ブラックとホワイト、この両方が 混じったグレーとのチェック柄made in japan1度着用しただけの超美品ですが、新品ではありませんので、細かいことを気になさる方はご遠慮下さい。#ジャーナルスタンダート、ネストローブ、joie de vivre、イチアンティークス、GASAガサ*、ヴラスブラム、gasa grue、ゴーシュ、アーツ&サイエンス、susuri、グランマママドーター、evam eva、イエナ、パドカレ、ハウスオブロータス、ミズイロインド、BASCO、メゾンドソイル#

