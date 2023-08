1989年、アメリカ軍/NATO 軍のスノーパーカーのデッドストック。

正式名称はParka,Snow Camouflage :CTN,whiteです。

雪原での活動時身を隠すために着用されていたオーバーコート。

全ての装備の上から着るように想定されている為大きめなサイジングになっています。

表記サイズはMediumですが、かなりオーバーサイズで着ていただけます

フードは一体型で、背面の裾はフィッシュテール

M-51モッズコートと似たディテールになります。

フード、ウエスト、裾前後に付くドローコードを絞って、バルーンシルエットや、瓢箪型のシルエット変化も楽しめます。

ふんわりとゆとりのあるシルエットにパキッと映える白の生地。

人気の白コーデの主役になるはずです。

オリジナルのODは価格も高すぎて、量販店でも風に作られて少し食傷気味になってきましたが、現代を纏うという観点では白/アイボリーにネオンカラーを少しだけ差すスタイルの方が断然可愛いと思います。

バランスがとてもいい服ですので、かなりお勧めです。

こちらも現地アメリカでは、かなり購入が難しくなってきている服です。

【素材】

コットン80% ナイロン20%

【サイズ】

肩幅 60cm

身幅 77cm

袖丈 71cm

着丈 107cm

コンディション:デッドストック

第1スナップ、左胸、バックお尻付近に保管汚れがございます。画像をご参照ください。

管理No.113

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミリタリー 商品の状態 新品、未使用

