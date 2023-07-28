優れた品質 ジョジョの奇妙な冒険 　ジョジョ　Tシャツ　プロシュート　アルトラバイオレンス Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

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アルトラバイオレンスのプロシュートのスタンドザ・グレイトフルデッドの七分袖Tシャツ2枚セットでの出品です。

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洗濯済み。

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白い方がMサイズ黒い方がSサイズとなっております。

未使用★国内正規モンクレール UNDEFEATED 長袖 カットソー ロンT♪

どちらも数回程度の着用で目立つ難は無いように見受けられますが中古品にご理解頂ける方でお願いします。プロフ一読頂きご納得頂けましたら即購入⭕です。

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袖丈...七分袖

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柄・デザイン...その他

「DIESEL/ディーゼル」セカンドスキン パワーネット

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アルトラバイオレンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。アルトラバイオレンスのプロシュートのスタンドザ・グレイトフルデッドの七分袖Tシャツ2枚セットでの出品です。洗濯済み。白い方がMサイズ黒い方がSサイズとなっております。どちらも数回程度の着用で目立つ難は無いように見受けられますが中古品にご理解頂ける方でお願いします。プロフ一読頂きご納得頂けましたら即購入⭕です。ジョジョの奇妙な冒険第５部黄金の風暗殺者チーム暗殺チームヒットマンチームリゾットホルマジオイルーゾォメローネギアッチョプロシュートペッシブチャラティアバッキオナランチャフーゴミスタジョルノトリッシュディアボロ袖丈...七分袖柄・デザイン...その他季節感...春, 夏, 秋, 冬

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