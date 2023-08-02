(税込) 《新品》re:new リメイクユニフォームクラッチバッグ #4 M0281 その他

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【商品概要】

LOUIS VUITTON ヴィトン サンルイ セカンドバッグ クラッチバッグ

商品名: re:new (リニュー) 「NFL Vintage Uniform Remake Custom Clutch Bag "FAVRE" #4 PURPLE」

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型番:

レア。新品未使用。GOODENOUGH カバン 鞄

ブランド・メーカー: re:new

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サイズ:F

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素材: ポリエステル、コットン

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カラー:パープル

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定価:16,500円

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【製品状態】

ルイヴィトン ソフトトランク M53287

使用状況 :新品未使用タグ付き

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ディーゼル 新品、購入後、一度だけ使用しました。

【備考】

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ご覧頂きありがとうございます。以下ご覧頂き、ご質問、コメントお待ちしております。【商品概要】商品名: re:new (リニュー) 「NFL Vintage Uniform Remake Custom Clutch Bag "FAVRE" #4 PURPLE」型番:ブランド・メーカー: re:newサイズ:F素材: ポリエステル、コットンカラー:パープル定価:16,500円【製品状態】使用状況 :新品未使用タグ付き【備考】no.072-21082302-ppl4-M0281不明点はご質問下さい。

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