古典 rene 美品　ルネ ツイード 最高級リントン社製 スカート ひざ丈スカート

ご覧いただきありがとうございます。即購入OKです。Rene イギリス リントン社製 ツイードスカート世界最高級のイギリスLINTON社製のツイード生地です。・サイズ36・ウエスト約34cm、丈65〜66cm平置き素人採寸です。多少の誤差はご容赦ください。・両サイドにポケット有り。・紙タグ、共布お付け致します。清楚で上品な品格漂うツイードスカートですので、普段使いからオケージョンまで幅広くご着用いただけます。セレモニーでも安心してご着用いただけるお膝が隠れる丈感です^^2022年に百貨店で購入し一度着用の美品です。コンパクトに畳んでネコポスもしくは、宅急便コンパクトで発送させていただく予定です。規定のサイズに収まりませんのでハンガーやエルフィンはお付けすることができません。もし御入用でしたら+送料(800円)で対応させていただきますのでコメント欄よりお知らせください。どうぞよろしくお願い致します。TOCCA tocca #ランバン #ランバンオンブルー #ミスアシダ #Harrods #FOXEY #フォクシー フォクシー #ストロベリーフィールズ #chesty TOBECHIC トゥービーシック #グレースコンチネンタル #ジャスグリッティー #マドーレ #エムプルミエ#アナイ#セオリー#エポカ #シビラ #TADASHISHOJI #タダシショージ #コージワタナベ #COTOO #アンタイトル#エフデ#エムズグレイシー#コトゥー #23区 #組曲 #自由区スカートツイード イギリスリントン社製TISSUE社製 イングランド製 セレモニー フォーマル結婚式 入園式 パーティ 卒業式 入学式 謝恩会 参観日 発表会 卒園式 入園式 お宮参り 七五三 OL オフィス 通勤 ビジネス ママスーツ 二次会 同窓会 ハレの日 オケージョン

