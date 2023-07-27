【税込?送料無料】 VEILANCE ARC'TERYX Nomin ノミンパック / Pack リュック/バックパック

ARC'TERYX VEILANCE (アークテリクス ヴェイランス) Nomin Pack / ノミンパック
ARC'TERYX × Beams SEBRING アークテリクス セブリン
【新品未使用•送料無料】MILLET KULA301点限りおすすめオシャレ
こちらで1年ほど前に購入させて頂き、3ヶ月ほど使用しております。
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現行で販売されている物になります。
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表面、底に使用に伴う擦れが多数あります。
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画像にてご確認ください。
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表面の擦れ以外に目立つ汚れ等はないと思います。
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ARC'TERYX VEILANCE (アークテリクス ヴェイランス) Nomin Pack / ノミンパックこちらで1年ほど前に購入させて頂き、3ヶ月ほど使用しております。現行で販売されている物になります。表面、底に使用に伴う擦れが多数あります。画像にてご確認ください。表面の擦れ以外に目立つ汚れ等はないと思います。縦45.5横30幅15カラー···ブラック柄・デザイン···無地