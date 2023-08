ブティックフォクシー

ジョルジュアルマーニ レディース サマードレス



SM2*TSUHARU総柄刺繍ブラウス&スカート*セットアップ新品タグ付

ビジュー付きのトップスとスカート、上質なお品です

NoaNoa ノアノア Hawaii サッシュドレス



LO394 lolita オリジナル jsk ロリータ ワンピース 同人



KARL LAGERFELD クルーネック - Karl Oui 未使用 xs

38

振袖 お着物 リメイク ワンピース ドレス 腰紐リボン付き ハンドメイド



ROYAL PARTY 関コレ 門りょう着用 ベルト付きケープ風オールインワン♡

麻95%、裏地はたっぷりのフリルシルクでこれからの季節にピッタリ

Nissy Naptime プリーツサロペット



オールドマンズテーラー アイリッシュ柄エプロン

裏地まで豪華で気持ちが上がります

Favoriteオリジナル IRO+IRO スリーブワンピース



Diane von furstenburg オールインワン size2



美品 シャネル シルクシフォンオーガンジーセットアップ

カーディガンなど羽織り物を合わせましたら長い季節、楽しめるお品です。

【新品・未使用・再値下】レリアン ジャンパースカート



ALMA EN ROSE ブラウス スカート セットアップ

トップスにパンツやスカートを合わせても素敵です

LO101 星屑ガーデン オリジナル 洋服 ロリータ ワンピース 同人



極美品✨ ブルーレーベルクレストブリッジ セットアップ チェック フレア 40

殆ど着てさませんが、新品ではありませんので、少しでも気になる方はご遠慮下さいませ。

Vivienne Westwood ワンピース



UNION LAUNCH ロンハーマン別注 オーバーオール

ベージュのお品が増えましたので、季節に合わせて出品、10万以上したお品ですが、かなりお安く致しました。

フォクシー ブティック セットアップ



新品タグ付き ミラオーウェン セットアップ

圧縮しての発送になります事、予めご了承くださいませ。

【栀】LO462 lolita オリジナル jsk ロリータ ワンピース



hazama0.00001%のワンピース 黒×赤 Sサイズ



【栀】LO465 lolita オリジナル jsk ロリータ ワンピース

#フォクシー

幟旗古布柿渋鉄媒染+藍染古布+古布色々リメイクワンピース

#foxey boutique

TOCCA トッカワンピース& カーディガン SET

#foxey

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フォクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

