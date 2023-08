お気に入りの Converse ワンスター　U.S. ORIGINATOR スニーカー

Converse ワンスター low U.S. ORIGINATOR

コンバースワンスターやジャックスター、ct70やコンバースアディクト、コンバースタイムラインなどお好きな方にも大変お勧めです。

サイズはUS7日本サイズ25.5cmです。

スター&バーズの「U.S. ORIGINATOR」スペック搭載モデル。

しっとりした質感のスエードに、艶出し加工を施した生成りのテープ、細身なコットンシューレースを合わせ、ヴィンテージライクに仕上げた一足。

アーカイブにもみられる、ブラックのスターとバーを合わせたゴールド。

からし、マスタード色をお探しの方にもお勧めです。

U.S. ORIGINATOR SPEC

・艶出し加工を施したテープ

・8ミリ幅のコットンシューレース

・クッション性に優れたウレタンインソール

・「U.S. ORIGINATOR」印字入りヒールラベルとインソールロゴ

※付属品:保管箱/箱の特性上、輸送中に多少破損する場合がございます。予めご了承お願いいたします。

新品未使用ですが、素人保管の為神経質な方のご購入はお控えください。

#コンバース

#converse

#ワンスター

#オールスター

#チャックテイラー

#ct70

#ジャックスター

#USA

#ORIGINATOR

#スニーカー

#古着

#ビンテージ

#vintage

#イエロー

#黄色

#ローカット

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

Converse ワンスター low U.S. ORIGINATORコンバースワンスターやジャックスター、ct70やコンバースアディクト、コンバースタイムラインなどお好きな方にも大変お勧めです。サイズはUS7日本サイズ25.5cmです。スター&バーズの「U.S. ORIGINATOR」スペック搭載モデル。しっとりした質感のスエードに、艶出し加工を施した生成りのテープ、細身なコットンシューレースを合わせ、ヴィンテージライクに仕上げた一足。アーカイブにもみられる、ブラックのスターとバーを合わせたゴールド。からし、マスタード色をお探しの方にもお勧めです。U.S. ORIGINATOR SPEC・艶出し加工を施したテープ・8ミリ幅のコットンシューレース・クッション性に優れたウレタンインソール・「U.S. ORIGINATOR」印字入りヒールラベルとインソールロゴ※付属品:保管箱/箱の特性上、輸送中に多少破損する場合がございます。予めご了承お願いいたします。新品未使用ですが、素人保管の為神経質な方のご購入はお控えください。#コンバース#converse#ワンスター #オールスター#チャックテイラー #ct70#ジャックスター#USA#ORIGINATOR#スニーカー#古着#ビンテージ#vintage#イエロー#黄色#ローカット

