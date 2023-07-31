希少 黒入荷！ ミズノ　フィットネス　シューズ　ウエーブダイバース　LG4 23.5cm スニーカー

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商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ミズノ 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございますお手数ですがプロフィール必読をお願い致します＊カラー∶ホワイト＊サイズ∶23.5cm＊外箱あります＊2023年2月購入＊新品未使用 タグ付きです＊お値下げ 不可です

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ミズノ 商品の状態 新品、未使用

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