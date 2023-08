希少 黒入荷！ ミズノ　フィットネス　シューズ　ウエーブダイバース　LG4 23.5cm スニーカー

ご覧いただきありがとうございます

お手数ですがプロフィール必読をお願い致します

*カラー∶ホワイト

*サイズ∶23.5cm

*外箱あります

*2023年2月購入

*新品未使用 タグ付きです

*お値下げ 不可です

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ミズノ 商品の状態 新品、未使用

