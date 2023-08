cathedral カセドラルopus japan オーパスジャパン DORMEUIL ECLIPSE 3ピース セットアップスーツをご覧頂きありがとうございます。

【希少】Y's for men セットアップ ダブルブレスト カーキ ロング丈



タグ付き未使用 ネイバーフッド スーツ一式 セット ベスト ジャケット



チェスロック×フィンテックス◇FINTEX OF LONDON生地スーツ



⭐ほぼ未使用品⭐LUCIFERO セットアップ スーツ E7 背抜き

OPUS JAPANはセレクトショップカセドラルが展開するMADE IN JAPAN に拘り、世界に誇れる日本の技術力を惜しみなく注ぎ込んだ拘りのブランドです。素材から縫製に至るまでスタッフの厳しいセレクトにより毎シーズン数多くの名作が生み出されています。

New Balance セットアップ



ブラックレーベルクレストブリッジ メンズスーツ セットアップ チェック裏地 M



【美品】Avica ワタベウェディング社 3ピース ジャケット ベスト パンツ



LARDINI ラルディーニ 春夏 ストレッチ バッカブル セットアップ 48

こちらはカセドラルopus japan オーパスジャパン DORMEUIL ECLIPSE 3ピース セットアップスーツです。生地のドーメル(Dormeuil S.A.S.)は、フランスの高級服地ブランド。1842年に イギリスから毛織物を輸入し、フランス国内で販売する服地商として出発。フランスのエスプリとエレガンス、イギリスの伝統と格式が同居する高級服地ブランドである。また、生地マーチャントとしては世界最古である。袖口には4つボタン本切羽を採用して、後ろ身頃の裾に入るスリットはサイドベンツになります。26※

【希少】PLAG テットオム スリーピース シャドーカモフラ コットンリネン



スーツカンパニー 2パンツスーツ 165cm-6drop 78cm 新品未使用



ノースフェイス セットアップ



ポロ ラルフローレンのスーツ

素材 WOOL 100%

新品未使用 メンズ 礼服 喪服 ダブルスーツ XL BB4 ブラック 黒

カラー グレーベース×ライトパープルチェック

トゥモローランドスーツ44 S

SIZE 表記無し(各Sサイズ程、実寸ご確認下さい)

108 新品◆ポールスミス ドーメルアマデウス スーツ メンズ ビジネスL

JK

高級 PRADA プラダ ベージュ カラー コットン カジュアル セットアップ

着丈約70cm

タキシード 結婚式【クリーニング済】

肩幅約40cm

TOM FORD O'Connor ダークネイビー 3ピーススーツ

袖丈約56cm

【DORMEUIL】セットアップ ビジネススーツ ネイビー メンズ M

身幅約47cm

新品 Berluti カリグラフィ スーツ ダブルブレスト セットアップ

裾幅約45cm

【Gosha Rubchinskiy】ギンガム チェック セットアップ スーツ

※胸ポケット×1、フロントサイドポケット×2、内ポケット×2

なっしゅ様専用 エルメネジルドゼニア スミズーラ ネイビートロフェオ



【上質】エストネーション×ロロピアーナ(伊製) セットアップスーツ 46 黒系

VEST

【美品】ポールスミス スーツ セットアップ 薔薇 有名人着用 総柄 おしゃれ

着丈約58cm

セットアップ ジャケット&パンツ

肩幅約30cm

美品スーツセレクト3ピースSKINNYスーツA6メンズNAVYチェック

身幅約45cm

azabu tailor【クリーニング済み】セットアップスーツ ストライプ

裾幅約41cm

8239 De Petrillo デ ペトリロ ジャケット セットアップ スーツ



【1回のみ着用!美品】DURBAN タキシード一式 セットアップ 22し158

PANTS

ユナイテッドアローズ セットアップスーツ 背抜き ネイビー サイズ48*EC9

総丈約91cm

opus japan オーパスジャパン 3ピース DORMEUIL カセドラル

ウエスト約74cm(ベルトループ有)

極美品✨バーバリーブラックレーベル スリーピース スーツ セットアップ ベスト

股上約30cm

DIOR ナロースモーキング セットアップ 44 ネイビー homme

股下約71cm(裾折り返し約8cm)

トゥモローランド スーツ グレー 50

腿幅約28cm

バーバリーブラックレーベルBURBERRY BLACK LABEL セットアップ

裾幅約17cm

agnes b. homme アニエスベー フランス製 リネンセットアップスーツ

※フロントサイドポケット×2、ヒップポケット×2

2020春夏 よそいきダブルJK-P -YOSOIKI-



新品 サイズ調整後未使用 リングジャケットマイスター チャコールグレー 44



カセヤマ手甲シャツとB-2の上下3Lのセット!



新品未使用 高級 CORNELIANI コルネリアーニ 3ピース グレー

コンディション

nanamica 16SS Wind Set Up

ジャケット右袖に極薄汚れ(言われないと分からないレベル)その他着用感の感じられない良い状態。

Diorメンズスーツ



希少セットアップ Hed Mayner 2019AWコレクションアイテム



【タグ付き未使用☆3ピース☆ダブル☆セットアップスーツ☆4点セット】大きいサイズ

#REYOUTH

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

cathedral カセドラルopus japan オーパスジャパン DORMEUIL ECLIPSE 3ピース セットアップスーツをご覧頂きありがとうございます。OPUS JAPANはセレクトショップカセドラルが展開するMADE IN JAPAN に拘り、世界に誇れる日本の技術力を惜しみなく注ぎ込んだ拘りのブランドです。素材から縫製に至るまでスタッフの厳しいセレクトにより毎シーズン数多くの名作が生み出されています。こちらはカセドラルopus japan オーパスジャパン DORMEUIL ECLIPSE 3ピース セットアップスーツです。生地のドーメル(Dormeuil S.A.S.)は、フランスの高級服地ブランド。1842年に イギリスから毛織物を輸入し、フランス国内で販売する服地商として出発。フランスのエスプリとエレガンス、イギリスの伝統と格式が同居する高級服地ブランドである。また、生地マーチャントとしては世界最古である。袖口には4つボタン本切羽を採用して、後ろ身頃の裾に入るスリットはサイドベンツになります。26※素材 WOOL 100% カラー グレーベース×ライトパープルチェックSIZE 表記無し(各Sサイズ程、実寸ご確認下さい)JK着丈約70cm肩幅約40cm袖丈約56cm身幅約47cm裾幅約45cm※胸ポケット×1、フロントサイドポケット×2、内ポケット×2VEST着丈約58cm肩幅約30cm身幅約45cm裾幅約41cmPANTS総丈約91cmウエスト約74cm(ベルトループ有)股上約30cm股下約71cm(裾折り返し約8cm)腿幅約28cm裾幅約17cm※フロントサイドポケット×2、ヒップポケット×2コンディションジャケット右袖に極薄汚れ(言われないと分からないレベル)その他着用感の感じられない良い状態。#REYOUTH

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【SMAP着用】木村拓哉 PaulSmith ポールスミス セットアップ 花柄高級 GUCCI グッチ スーツ セットアップ モヘア イタリア製 2ボタンアルマーニコレッツォーニ スーツセットアップ 52 とても大きいサイズ ネイビー美品 バーバリー スーツ チェック柄 ダークネイビー 紺ブレ ダブル モヘア混【ゼニア】Paul Smith ポールスミス スーツ セットアップ グレーSAINT LAURENT エディ期 スラックス希少 GIANNI VERSACE ダブル セットアップ スーツ タック入り 茶最上質イタリア製生地·ロンナースーツ·新品日本製·本格ハンドワーク仕立LITTLE BIG リトルビッグ 18AWセットアップ極美品 リッケンバッカー 3ピース 2釦 シングルスーツ グレー ストライプ