定番のお歳暮 人毛100% 手植 前髪 ウィッグ 部分 ヘアピース医療用 ストレート ショート ロングストレート

★ 新品未使用 ★医療用ok

週末のみ値下げ N.B.A.A. アップウィッグ ブラウン NBAA 美容師

★ 色：ナチュラルブラック

アクアドール ヴィーナス カット済みMBRM.モカブラウン 人毛MIX

★即購入可

【専用出品】まとめ買いエクステ ８本セット



❤③新品 全人毛100% ロングストレート フルウイッグ 段カット 黒 48❤

★高品質、低価格でご提供致します

新品未使用 アップウィッグ NBAA ブラウン

7/10まで、限定セール実施中

アクアドール ウィッグ モカブラウン AQUADOLL VENUS 新品 未使用

ご購入前にコメントを頂ければ、値下可

人毛100% 手植 前髪 ウィッグ 部分 ヘアピース医療用 ストレート ショート

13,980円→特別12,980円

総手植え ヘアピース ヘアウィッグ ブラック

1点限

新品☆未使用☆マリブウィッグ☆ロングウィッグ☆コスプレ☆



フルウィッグ ハイライト ロリータ ロング オフホワイト

★ウィッグベースは最上級ダイヤ素材で極薄、超軽量、通気性の良い素材為、蒸れにくく、1日中着用しても快適です。これからの季節にぴったりです。サイズは8,5 × 12,5cmと大きめで￼、尚、毛量はしっかりあるため、広範囲にカバーできます

週末のみ値下げ N.B.A.A. アップウィッグ ブラウン NBAA 美容師



アクアドール ヴィーナス カット済みMBRM.モカブラウン 人毛MIX

★最高級人毛100%Ｉ型つむじ手植えかつらです

【専用出品】まとめ買いエクステ ８本セット

ドライヤー、コテ等で自由にアレンジできます

❤③新品 全人毛100% ロングストレート フルウイッグ 段カット 黒 48❤

毛量しっかり、毛質サラサラ

新品未使用 アップウィッグ NBAA ブラウン

★本物そっくりの人工頭皮に職人により丁寧に手植えされており、つむじが超自然で近くで見ても本物とそっくりです￼

アクアドール ウィッグ モカブラウン AQUADOLL VENUS 新品 未使用



人毛100% 手植 前髪 ウィッグ 部分 ヘアピース医療用 ストレート ショート

★ サイズcm(頭頂部のつむじから測って)

総手植え ヘアピース ヘアウィッグ ブラック

前17横33後35

新品☆未使用☆マリブウィッグ☆ロングウィッグ☆コスプレ☆

多少の誤差はご了承下さい

フルウィッグ ハイライト ロリータ ロング オフホワイト



週末のみ値下げ N.B.A.A. アップウィッグ ブラウン NBAA 美容師

<特徴>

アクアドール ヴィーナス カット済みMBRM.モカブラウン 人毛MIX

●高級人毛100%で、自毛に馴染みやすく、とても自然な艶と輝きです

【専用出品】まとめ買いエクステ ８本セット

● 3箇所のピンをパチっと留めるだけで、簡単にボリュームアップ、トップカバー、前髪カバー、部分薄毛、髪やせ、生え際の白髪、円形脱毛症 等の気になる部分をカバーします

❤③新品 全人毛100% ロングストレート フルウイッグ 段カット 黒 48❤



新品未使用 アップウィッグ NBAA ブラウン

手ぐしで簡単にアレンジ、イメチェンができます。ポニーテールOK

アクアドール ウィッグ モカブラウン AQUADOLL VENUS 新品 未使用



人毛100% 手植 前髪 ウィッグ 部分 ヘアピース医療用 ストレート ショート

レディース、女性、ミセス、ショート、ミディアム 、セミロング、ロング、パーマ、巻き髪、ウエーブ、カール、ストレート、広範囲カバー、白髪隠し、部分薄毛、髪やせ等の方でも簡単に楽しめます

総手植え ヘアピース ヘアウィッグ ブラック



新品☆未使用☆マリブウィッグ☆ロングウィッグ☆コスプレ☆

★写真は自然光で撮影しました。端末により色が異なって見える場合があるのでご了承ください

フルウィッグ ハイライト ロリータ ロング オフホワイト

★ご購入の際はプロフィールと商品説明をご確認ください

週末のみ値下げ N.B.A.A. アップウィッグ ブラウン NBAA 美容師



アクアドール ヴィーナス カット済みMBRM.モカブラウン 人毛MIX

以下の特徴があります

【専用出品】まとめ買いエクステ ８本セット

簡単に広範囲カバー、頭頂部カバー、部分カバー、つむじカバー、分け目カバー、白髪隠し等、お手軽さが特徴です

❤③新品 全人毛100% ロングストレート フルウイッグ 段カット 黒 48❤

又、以下の悩みを持ちの方にお勧めです

新品未使用 アップウィッグ NBAA ブラウン

妊娠・出産やガン、乳ガン等の抜け毛による部分薄毛、髪やせや生え際の白髪、癖毛、脱毛、薄毛、白髪等にお悩みの方

アクアドール ウィッグ モカブラウン AQUADOLL VENUS 新品 未使用



人毛100% 手植 前髪 ウィッグ 部分 ヘアピース医療用 ストレート ショート

このカツラはフルウィッグではございません、ポイントウィックです

総手植え ヘアピース ヘアウィッグ ブラック



新品☆未使用☆マリブウィッグ☆ロングウィッグ☆コスプレ☆

アートネーチャー マダムヒロコ アデランス セルフォンテーヌ フォンテーヌ プリシラ リネアストリア等お好きな方にお勧めです

フルウィッグ ハイライト ロリータ ロング オフホワイト



週末のみ値下げ N.B.A.A. アップウィッグ ブラウン NBAA 美容師

#麗子ウィッグ#麗子ALL

アクアドール ヴィーナス カット済みMBRM.モカブラウン 人毛MIX

カラー···ブラック

【専用出品】まとめ買いエクステ ８本セット

ウィッグ長さ···ミディアム

❤③新品 全人毛100% ロングストレート フルウイッグ 段カット 黒 48❤

21

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

★ 新品未使用 ★医療用ok★ 色：ナチュラルブラック★即購入可★高品質、低価格でご提供致します7/10まで、限定セール実施中ご購入前にコメントを頂ければ、値下可13,980円→特別12,980円1点限★ウィッグベースは最上級ダイヤ素材で極薄、超軽量、通気性の良い素材為、蒸れにくく、1日中着用しても快適です。これからの季節にぴったりです。サイズは8,5 × 12,5cmと大きめで￼、尚、毛量はしっかりあるため、広範囲にカバーできます★最高級人毛100%Ｉ型つむじ手植えかつらですドライヤー、コテ等で自由にアレンジできます毛量しっかり、毛質サラサラ★本物そっくりの人工頭皮に職人により丁寧に手植えされており、つむじが超自然で近くで見ても本物とそっくりです￼★ サイズcm(頭頂部のつむじから測って)前17横33後35多少の誤差はご了承下さい<特徴>●高級人毛100%で、自毛に馴染みやすく、とても自然な艶と輝きです● 3箇所のピンをパチっと留めるだけで、簡単にボリュームアップ、トップカバー、前髪カバー、部分薄毛、髪やせ、生え際の白髪、円形脱毛症 等の気になる部分をカバーします手ぐしで簡単にアレンジ、イメチェンができます。ポニーテールOKレディース、女性、ミセス、ショート、ミディアム 、セミロング、ロング、パーマ、巻き髪、ウエーブ、カール、ストレート、広範囲カバー、白髪隠し、部分薄毛、髪やせ等の方でも簡単に楽しめます★写真は自然光で撮影しました。端末により色が異なって見える場合があるのでご了承ください★ご購入の際はプロフィールと商品説明をご確認ください以下の特徴があります簡単に広範囲カバー、頭頂部カバー、部分カバー、つむじカバー、分け目カバー、白髪隠し等、お手軽さが特徴です又、以下の悩みを持ちの方にお勧めです妊娠・出産やガン、乳ガン等の抜け毛による部分薄毛、髪やせや生え際の白髪、癖毛、脱毛、薄毛、白髪等にお悩みの方このカツラはフルウィッグではございません、ポイントウィックですアートネーチャー マダムヒロコ アデランス セルフォンテーヌ フォンテーヌ プリシラ リネアストリア等お好きな方にお勧めです#麗子ウィッグ#麗子ALLカラー···ブラックウィッグ長さ···ミディアム21

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品未使用 アップウィッグ NBAA ブラウンアクアドール ウィッグ モカブラウン AQUADOLL VENUS 新品 未使用人毛100% 手植 前髪 ウィッグ 部分 ヘアピース医療用 ストレート ショート総手植え ヘアピース ヘアウィッグ ブラック新品☆未使用☆マリブウィッグ☆ロングウィッグ☆コスプレ☆フルウィッグ ハイライト ロリータ ロング オフホワイト週末のみ値下げ N.B.A.A. アップウィッグ ブラウン NBAA 美容師アクアドール ヴィーナス カット済みMBRM.モカブラウン 人毛MIX