最安値挑戦！ 新品未使用！ASTRAET 袖フリルカットソー Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

新品未使用!

購入して一度も着用しておりません。

(タグ付きです)

※裾のフリルデザインは切りっぱなしのため元々糸が出ている仕様です。

ご理解のほどお願いいたします。

◾️定価

¥19,800-

◾️カラー

黒 ブラック

◾️サイズ

フリー

着丈 48 身幅 61 ゆき 52

◾️素材

本体;コットン100%

フリル部分;ナイロン100%

手洗い可

カジュアルながらもフリルが女性らしい華やかな印象のカットソーです。

■デザイン

ハイゲージのコットンスムース素材とナイロン素材を使用した異素材コンビデザインのタックフリルTシャツ。

袖のフリル部分は裁ち切り仕様で抜け感をプラスしています。

■素材

ソフトな風合いをもったハイゲージのコットンスムースの身頃にスポーティーさと光沢を合わせもったナイロン素材を使用しています。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···無地

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アストラット 商品の状態 新品、未使用

