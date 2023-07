箱はありません。

状態、加水分解などはしてません。

今じゃ、なかなか手に入らないスニーカーだと思います。

90年代前半ストリートバスケ全盛期にNIKEのAIR RAIDとともにコートを席巻した"BLACKTOP BATTLEGROUND"。

流通量の非常に少ない稀少モデルで他人とカブることは絶対にありません。

必死に探しているマニアの方もいると思います。

ぜひこの機会をお見逃しなく!!

よろしくお願いします。

リーボック

ブラックトップ

ナイキ

清田信長

アディダス

JORDAN

NIKE

ADIDAS

ASICS

New Balance

スニーカー好きな人

オシャレ好きな人

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド リーボック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

