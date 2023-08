ご購入前に必ずプロフをお読み下さいm(__)m

着画はすいません>_<

☆ エムズグレーシーのワンピースです。

カタログにお色違いが掲載されております。

スカート部分には裏地とは別にオーガンジーが仕込まれております。(写真7枚目)

✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼ ✼••┈┈┈┈••✼

グログラン素材を使用したフィット&フレアドレス。最大のポイントは大胆なフラワープリント。パープル&イエローの配色が大人らしいエレガンスを表現します。主役級の存在感を満喫して。

✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼ ✼••┈┈┈┈••✼

☆ M’S GRACY エムズグレイシー

☆お色はブラック

☆サイズ 38

☆実寸サイズは平置きで測りまして

丈→約93cm

脇下身幅→約42.5cm

ウエスト→約36cm位です。

素人寸法なので多少の誤差がありましたらすいませんm(__)m

ワンピースはシミや目立つダメージはないかと思いますが付属のベルトはスレやシワなどの使用感がございますのでご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。

(あくまでも中古品なので神経質な方や小さな見落としも気になる方はご購入をお控え下さいませ)

*らくらくメルカリ便にしておりますがゆうゆうメルカリ便に変更する場合があります。ご了承お願い致します。

土曜日、日曜日、祝日は発送ができませんm(__)m

宜しくお願いします。

TOCCA

TO BE CHIC

RENE

トッカ

トゥービーシック

ルネ

柄・デザイン···花柄

袖丈···袖なし

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エムズグレイシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

