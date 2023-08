店舗良い Dolce. ボリュームスリーブ ブラウス シャツ/ブラウス(七分/長袖)

Dolce. 大人気トップス ボリュームスリーブブラウスです。

お色はブラックで、今タイムリーに着て頂けるトップスになります。

webショップでは毎回完売するお品です。

ハリのある素材で高見えする、品良く大人可愛いトップスです♪

新品タグ付の未使用品です。

似たようなブラウスばかりになってしまったので、お探しの方にぜひ♡

【商品説明】

細番手の糸を密に織り上げ、控えめな表面の横ウネが上品な印象のグログラン生地を使用したブラウス。

程よい肉感とハリ感を持ち、幅広いシーンで着用頂ける素材です。

1枚で着用はもちろん、ジレのインナーに着用しても可愛いアイテムです。

高めのウエスト切り替えデザインで、スタイルアップ効果が期待できます。

※当方出品の掲載画像・掲載文無断使用・抜粋はご遠慮ください。

ZARA・H&M・AZUL・ドルチェ・イデアルーチェ・クラシカルエルフ・TOMORROW LAND・プラステ・titivite・fifth・ROPE・アーバンリサーチ・GU

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

