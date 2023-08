❣️ソニー SONY α55❣️

ダブルレンズキットの紹介です。

この商品のおすすめポイント

❤️傷や擦れが少なく、とっても綺麗です❤️

❤️ダブルレンズで18-200mmの超広範囲の撮影が可能の大満足商品♪

❤️レンズは純正のSONYレンズ❤️

❤️SDカード、iPhone SDカードリーダー付きで、

撮った写真を直ぐにiPhoneに送れる。

❤️すぐに使える全部込みセットなので、商品到着と同時にすぐ使える♪

❤️お届けから1ヶ月保証付きで、初期不良も対応で安心♪

❤️全国送料無料

ご覧頂きありがとうございます☺︎

コメント無し&即購入歓迎です。

商品説明

✨高機能、高画質で大満足する一品✨

1670万画素のとっても高画質で、

AFも高機能で高速オートファーカスで、

撮りたい瞬間を逃がさず綺麗な写真がきっと撮れます♪

1秒間に10コマの高速連写、

ライブビュー撮影、3.0型の大型液晶、

そして女性でも気軽に持ち運べる持ちやすい小型・軽量ボディとなっており、誰もが満足する一眼の機能を「ギュッ」と凝縮した商品です♪

✨可動式液晶で自撮りの際は液晶を見ながら撮影できる✨

✨フルHDムービー動画撮影可能✨

✨パノラマ撮影も可能✨

✨GPS機能内蔵✨

《動作状況》

各動作はとてもスムーズで、

通常撮影など基本動作は確認済み。

液晶に小さな擦れがありますが、

気にならず支障なくご使用できます。

《ボディ、レンズ外観》

傷や擦れがなく、気持ちよくご使用できます。

《レンズ内》

レンズ・ファインダー内は一眼カメラ特有の

チリ等の混入のみで通常撮影時に影響ありません♪

⭐️セット内容⭐️

・カメラ本体

・標準レンズ 18-55mm

・望遠レンズ 55-200mm

・レンズ前キャップ×2

・レンズ後ろキャップ×1

・バッテリー

・充電器

・SDカード

・iPhone SDカードリーダー

(取り扱い説明書はネット検索にて出てきます。)

⭐️更におまけ⭐️

・ブロアー

・ファイバークロス

最後までお読み頂きありがとうございました。

他にもオススメカメラを出品中

↓↓こちらをクリック♪

#yumeカメラ #高性能camera

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

