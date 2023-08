ご覧頂きありがとうございます。

キプリング ステルマショルダーバック

ご覧のアイテム詳細

こちらは【Christian Dior】美品ディオール トロッター 2way レザー切替 ショルダー クラッチ ベルト脱着 ネイビー です。

・color→ネイビー

・サイズ〈縦×横×マチ幅〉

→〈約 16cm× 約 23cm× 約 2.5cm〉

・ショルダー→約 115cm

☆ 内側 →約 22cm オープンポケット ×②

約 14cm オープンポケット

※県内百貨店購入

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

