子供 乗れる

カラー···ブラック

スペック···3歳以上

性別···男女兼用

素材···プラスチック

★メルセデス・ベンツ(mercedes-benz)正規ライセンス品でリアルなデザイン!

★アクセル走行&リモコン走行可能!

★LEDライトがカッコよく点灯!

★ハンドル部にホーン・サウンドボタン機能搭載!

★MP3接続口装備!お手持ちのMP3プレイヤーなどから曲を流せます!

(ファイル形式はmp3のみ、フォルダ別けなどはせず直下に保存してください)

■サイズ:約110cm×69cm×57cm

■車両重量:約15.5kg

■乗車対象年齢:2~8歳(運転操作:3歳~)

■乗車人数:1名

■重量制限:約30kg

■モーター:ダブルモーター

■バッテリー:12V4.5Ah

■付属品:充電器、プロポ(電池は別売り)

■充電器:電気用品安全法(PSEマーク)認定品

■プロポ:電波法(技適マーク)認定品

引き取りに来ていただければ10,000円に致します。

大阪になります。

現在は場所がない為、家の庭に置いてます。

走らせたことはありませんが、写真撮影のために外に出して撮影してます。

綺麗に拭いて頂ければ、家でも問題なく使えます。

普段は雨に濡れないようにしてます。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

