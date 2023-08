ナイキ エア ジョーダン 7 レトロ "レイ・アレン"

※中古品、箱、付属品なし

名シューター、レイ・アレンがドラフト指名されたミルウォーキー バックス在籍時に着用したPEカラーを落とし込んだクールな7sです。

2019年6月発売、SNKRS購入(購入記録のスクショです)

全体的にコンディション良好、美品です。

まだまだガンガン履いていただけます!

ソール汚れは綺麗にしておりますが、多少の汚れ、スレはご理解ください。

右足ソールのロゴプリントが一部剥がれております(写真参照ください)

トラブル防止のため、購入後の返品等はお受けいたしかねます、ご了承ください。

カラー ブラック/フィアス パープル-ダーク スティ―ル グレー

スタイルコード 304775-053

カラー···ブラック

スニーカー型···ハイカット

履き口···紐

商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド ジョーダンブランド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

