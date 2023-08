【ご予約品】 クォーターブローグ 大塚製靴 ライトブラウン 24cm US6 ドレス/ビジネス

ご覧いただき、ありがとうございます。

【極美品】REGAL リーガル コインローファー ブラック 26cm JV67

以下、商品詳細となります。

【ブランド】

大塚製靴

Otsuka since 1872

オーツカ since 1872

【詳細】

サイズ:6(約24cm)

ワイズ:E

カラー:ライトブラウン

アッパー:スムースレザー

ソール:レザー

※シューツリーは付きません。

伊勢丹にてパターンオーダーしたものになります。

中古品である事を十分ご理解いただき、ご購入ください。

ご検討の程、宜しくお願いいたします。

検索用

ジョンロブ オールデン クロケット&ジョーンズ チャーチ チーニー エドワードグリーン カルミナ ジョンストン&マーフィー アレンエドモンズ グレンソン トリッカーズ 三陽山長 宮城興業 リーガル スコッチグレイン ユニオンロイヤル ユニオンインペリアル トレーディングポスト ペルフェット

商品の情報 商品のサイズ 24cm 商品の状態 目立った傷や汚れなし

