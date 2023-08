閲覧頂き誠にありがとうございます(▽◕ ᴥ ◕▽)

HERMES(エルメス)ポロション ミミル ショルダーバッグ ブランドバッグ

匿名配送で送料無料です。即購入大歓迎でございます♪

✿ブランド名

GUCCI

グッチ

✿アイテム

ショルダーバッグ ポシェット ポーチ

かばん カバン 鞄 バッグ バック bag

肩がけ 肩掛け 斜めがけ 斜め掛け クロスボディー

マイクロ GG GG柄 インターロッキング

オールドグッチ OLD GUCCI ヴィンテージ ビンテージ vintage

シリアルナンバー:007 87 0018

✿カラー

ブラウン、茶色

ゴールド、金

✿素材

PVC

レザー 本革

✿サイズ

タテ 21.5㎝

ヨコ 28㎝

マチ 6.5㎝

ショルダー丈 117.5㎝

⚠多少の誤差はご容赦下さい

本体開閉:ファスナー

内側 フリースペース 1

ファスナースペース 1

✿商品の状態

目立つダメージ無く、まだまだ気持ち良くお使い頂けます。

ベタつきや粉吹き等も無いため、すぐにご使用頂ける商品です。

✿購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済の正規品です。ご安心してお買い求め下さいませ。

ーーーーーー

⚠︎︎状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いします。

分からない事があればお気軽にコメント下さい。

⚠︎︎あくまで中古品のため、完璧なものを求める方、神経質な方はご遠慮下さい。

⚠サイズ感につきましては、サイズ欄をご確認頂くようお願いいたします。

⚠タイトル、説明にない撮影小物類は付属しません。

✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。

✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

管理番号:sop06250044

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

レキップのショルダーバッグぐっち様専用1980's oldgucci シェリーライン ブーツ金具●極美品●VERSACE ヴェルサーチ 2way バッグ ショルダーバッグフォリフォリ バッグ 新品クロミ Samantha Vega サマンサヴェガ ショルダーバッグ 地雷美品 COACH クロスグレーン レザー AVAトートバッグヤーキ メッシュ バッグ【大人気】Chloé クロエ woody スモールトートバッグA BATHING APE マイロ ショルダーバックお値下げ!Mullberry マルベリー ショルダー/斜めがけバッグ