⚠️いいね❌

岩本照アクスタサマパラ2018

買う気のないいいねが多いため、いいねはお辞めください。

いいねの度値上げさせていただきます。

村山彩希さんの劇場公演の生写真159枚です(数枚出演されてないのも含まれてます)。全てL版

定価47,700円相当品

SnowMan 岩本照 アクスタ アクリルスタンド



2016年4月28日〜2018年2月19日までに出演された劇場公演のほぼ全ての写真です。(多少の抜けはありますが細かくは覚えていないためご了承ください)

村山彩希生誕祭、岡田奈々生誕祭は別で販売しているためこちらには含まれません。

自分のチームでないチームのところでも数多く出演されているため色々なメンバーとの写真があります。

内容↓

・横山チームA、木崎チームB、峯岸チームK、高橋チーム4

・僕の太陽公演、田原総一郎公演、岩本輝雄公演、春風亭小朝公演、外山大輔公演、小嶋陽菜公演、あおきー公演、井上ヨシマサ公演

・メンバーの生誕祭や卒業公演、シニア限定公演、お客様生誕祭、ステージファイター特別公演、元日公演、12周年特別記念公演(チーム4)

・外山大輔ミネルヴァよ、風を起こせ公演は劇中の写真もあります。

スリーブに入れアルバムに入れて保管していましたが一度人の手に渡ったものであるため神経質な方はご遠慮ください。

防水加工をしてアルバムごと発送します。

数枚からでしたらバラ売りも可能

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

