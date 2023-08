ご覧いただきましてありがとうございます(°▽°)

C賞 MASTERLISE EMOVING 孫悟飯じいちゃん

E賞 孫悟飯じいちゃんお面ディスプレイプレート

どちらも未開封品です。

店頭に陳列されていたものになりますので、外箱に多少の小キズや凹みがある場合がございます。あくまでも展示品・自宅保管品となります事をご理解の上ご検討ください。完品を求める方は購入をお控えください。

出品して間もなくの値引交渉はご遠慮ください。

緩衝材シート(プチプチ)に包み水漏対策をおこない、リサイクルダンボールに入れて発送致します。

宜しくお願い致しますm(_ _)m

DRAGONBALL

孫悟空

亀仙人

孫悟飯

孫悟飯じっちゃん

じっちゃん

牛魔王

お面ディスプレイプレート

ドラゴンアーカイブス

DRAGON ARCHIVES

ラストワン

バンダイ

造形天下一武道会

ベジータ

フリーザ

セル

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

