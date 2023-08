LILLIANCARAT クロシェニットワンピース

ペチワンピース付き

★定価:12,980円

★色:ブラック

★サイズ:2

ワンピース

総丈 【123】

身幅 【74】

袖丈 【14.5】

アンダードレス

総丈 【82】

身幅 【78】

2023年4月に購入し、家で試着のみしました。

丈が長いため出品します。

公式オンラインストアで確認したところ在庫なしでした。(再入荷する可能性はあります。)

新品値札付きですが、自宅保管のためご了承いただける方のみお願い致します。

公式文より

シーズンムード漂うクロシェニットワンピース。身体に沿う美しいシルエットと透け感のある編立てで、女性らしさをより引き立てます。デコルテラインを美しく魅せるスクエアネックをトリミングした配色のデザインがポイントになっています。一枚で大人可愛く決まるワンピースはマストハブなアイテムです。

#LILLIANCARAT

#リリアンカラット

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ココディール 商品の状態 新品、未使用

LILLIANCARAT クロシェニットワンピースペチワンピース付き★定価:12,980円★色:ブラック★サイズ:2ワンピース総丈 【123】身幅 【74】袖丈 【14.5】アンダードレス総丈 【82】身幅 【78】2023年4月に購入し、家で試着のみしました。丈が長いため出品します。公式オンラインストアで確認したところ在庫なしでした。(再入荷する可能性はあります。)新品値札付きですが、自宅保管のためご了承いただける方のみお願い致します。公式文よりシーズンムード漂うクロシェニットワンピース。身体に沿う美しいシルエットと透け感のある編立てで、女性らしさをより引き立てます。デコルテラインを美しく魅せるスクエアネックをトリミングした配色のデザインがポイントになっています。一枚で大人可愛く決まるワンピースはマストハブなアイテムです。#LILLIANCARAT#リリアンカラット

