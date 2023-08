★即購入OK★

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 傷や汚れあり

★即購入OK★★iPad (第6世代) 9.7インチ Retinaディスプレイ 128GB Wi-Fi+Cellularモデル Softbank★★モデル番号A1954★★先日発表のあったipadOS17にも対応予定の機種になり、128GBの大容量です★★セルラーモデルということで、こちらの価格設定にしております★★中古、認定整備済製品を購入後、wifi環境にて使用していました♪当方はwifi環境のみの使用でしたが、セルラーモデルですのでソフトバンク系の格安simなど利用出来るようです★★基本動作問題ありません♪ボタン操作OK★★外観ですが、画面表示部分は保護フィルムを取り付けていましたので、キレイだと思います♪背面は薄いスレキズなど見受けられますが、ヘコミなどは無くキレイだと思います♪四方側面やエッジ部分に所々傷やヘコミ、ヒビ割れ(プラスチック部分)などありますので、ご了承下さい★★バッテリーは特別持ちが悪いと感じませんでした♪ボタン操作も特に問題ありません★★本体と箱、使用していたケースの出品となります♪自宅保管品&中古品となりますので、神経質な方はご遠慮下さい★★発送は商品箱にプチプチシートを巻いての発送となります★画面サイズ: 9.7 インチ画面解像度: 2048x1536OS種類: iOSSIMカード: nano-SIMストレージ容量: 128GB重量: 478 g幅: 169.5 mm高さ: 7.5 mm奥行: 240 mmカラー: シルバーカメラ画素数: 800 万画素#Appleシリーズ...iPad世代...第6世代画面サイズ...9〜9.9インチストレージ容量...128GBOS種類...iOS/iPad OS通信規格...セルラー(Cellular)モデル/キャリアSoftBank

