エアジョーダン1ハイザリターン、シカゴカラーになります。外箱はなし。現品のみです>_<

【最安値】NIKE AIR JORDAN 1 MID SANDED PURPLE



NIKE エアフォース 1 MID’07 スタイル:DZ2672-101



28㎝ NIKE ID airmax 90 denim



ニューバランス M1400CM



ナイキ ウィメンズ ダンク ロー

外出で普通に履いておりましたが、ソールの減りは比較的少ないかと思います。

ひろぽん様専用 レア NIKE AIR FORCE 1 ナイキ エアフォース



NIKE ナイキ W エアジョーダン1 MID WMNS 29cm 新品



だかり様専用

状態等の質問などはお気軽にお声掛けください^ ^

新品 ADIDAS SHADOWTURF 28.5cm



【美品】MATTHEW M WILLIAMS × NIKE ZOOM MMW 4



ディオール スニーカー

あくまで中古品扱いですので、ご理解をお願いします!

アディダス スタンスミス adidas stan smith



ヴィンテージ アディダス REKORD ルーマニア製 adidas



DOLCE&GABBANA ブラジル



テラフォーマー × Off-White



エアジョーダン 1 HIGH ズーム フィアレス



■新品★26.5cm★ニューバランス574★ML574BA2★1300カラー■

メインカラー···ホワイト、ブラック、レッド

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 やや傷や汚れあり

エアジョーダン1ハイザリターン、シカゴカラーになります。外箱はなし。現品のみです>_<外出で普通に履いておりましたが、ソールの減りは比較的少ないかと思います。状態等の質問などはお気軽にお声掛けください^ ^あくまで中古品扱いですので、ご理解をお願いします!メインカラー···ホワイト、ブラック、レッド

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 やや傷や汚れあり

アディダス サンバ OG MS コアブラック クラウドホワイトadidas SAMBA OG ブラックB75807 28.0【新品未使用】<New Balance> M2002RM 26.0cmアディダス オリジナルス フォーラム 84 ハイ マクドナルド 23.5cm初期型 希少 HOKA ONE ONE TOR ULTRA HI【NIKE】AJ7 ナイキ エアジョーダン 7 レトロ マービン・ザ・マーシャンLa Sportiva ULTRA RAPTOR Ⅱ Mid GTX EU43ナイキ ダンク SB ドジャースコンバース チャックテイラー オールスター70s Hi コムデギャルソン プレ…ニューバランス 1300JPJ メイドインジャパン 2020