【正規品】 海外ディズニー 【未開封品】レア Clue ボードゲーム トワイライトゾーン キャラクターグッズ

Clue The Twilight Zone Tower of Terror Disney Theme Park Edition;Clue

クルー トワイライトゾーン タワーオブテラー

ディズニーテーマパークエディション

キャラクター···ディズニー

グッズ種類···その他

推理ボードゲームのディズニーのアトラクションタワーオブテラー(トワイライトゾーン)バージョンです♪

フロリダのディズニーワールドで購入しました。

日本では手に入れるのは困難なレアなものです。

未開封ですが外袋のビニールが何ヶ所か破れています。

上記含め素人保管品となりますので

御理解いただける方のみ購入をお願いいたします。

即購入可

質問等ございましたら

お気軽にコメントください♪

プレイ人数:3~6人

プレイ時間:約90分

対象年齢:8歳以上

コンポーネント

ゲームボード

キャラクターコマ

・ ミッキーマウス (主演俳優)

・ ミニーマウス (若手女優)

・ グーフィー (ベルボーイ)

・ ドナルドダック (監督)

・ デイジーダック (子役スター)

・ ピート (エージェント)

小道具コマ

・クラップボード

・脚本

・カメラ

・ルームキー

・ミッキー像

・フィルム

キャラクターカード

小道具カード

ロケーションカード

"List of Credits"メモ

"Do Not Disturb"封筒

サイコロ

#ディズニー

#ミッキーマウス

#ミニーマウス

#ドナルドダック

#グーフィー

#ボードゲーム

#海外ディズニー

#WDW

#ウォルトディズニーワールド

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

