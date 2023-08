ご覧いただきありがとうございます。

ご覧いただきありがとうございます。【ジャンク品】3DSLLブルーブラック ホワイト カセット20本充電ケーブル2写真の物が全てです。中古品の為 現状 ジャンク品として出品します。傷汚れ等が気になる方は購入されないようよろしくお願いいたします。【本体の状態】ブルーブラック本体簡単な動作確認しましたが気になる不具合はありません。擦り傷 汚れ等有ります。動作確認後初期化済み。タッチペン有りSDカード4G付 データが残っている場合は消去して使用して下さい。充電ケーブル有り。ホワイト本体簡単な動作確認しましたが気になる不具合はありません。電池の持ちが少し悪いみたいです。擦り傷 汚れ等有ります。動作確認後初期化済み。タッチペン有り。SDカード4G付き データが残っている場合は消去して使用して下さい。充電ケーブル有り。【カセットの状態】タイトルは写真で確認して下さい。全タイトルの動作確認しておりません。データが残っている場合は消去して使用して下さい。擦り傷汚れ等有りますが激しい損傷等はありません。【重要】本体 カセットの全ての動作確認において見落としがあるかもしれません。また中古の機械の為ジャンク品として出品しております。中古品のジャンク品とのご承知の上ご購入されますようよろしくお願いいたします。

