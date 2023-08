★ナイキのスニーカーの超人気モデル『 復刻モデル NIKE AIR JORDAN 13 RETRO / エアジョーダン13 レトロ ホワイト×ブラック < 通称 ~ HE GOT GAME > 27.5 << 上美品・中古品 >> です。

★『 NIKE AIRJORDAN 13 』 について・・・

黒ヒョウをモチーフにした曲線美のデザイン。

黒ヒョウをイメージした曲線を多用するアッパー、その肉球を思わせるようなソール、 AIRJORDAN 12 の持つ重量感を無くしたデザインが特徴のモデルです。

アンクルの部分ではホログラムを入れたりするなど、凝ったデザインになっています。

オリジナルは1997-1998年シーズンに発売されデザインを担当したのはティンカー・ハットフィールドです。ブラックパンサーからインスピレーションを受けてデザインされ、ホログラムで鋭い眼光を表現し、アウトソールは大地をしっかり捉える肉球を表現しています。

ホワイトボディの上で美しい陰影を並べる丸いステッチ、スニーカーを縁取るなめらかなブラックのライン、フォログラムのアクセント、ソールから覗くレッド、すべてが非常にバランスの取れた美しさを見せつけます。

すっきりしたモノトーン配色はどんなスタイルにも相性抜群です。

1988年のバスケットボール映画「He Got Game(邦題:ラストゲーム)」でも着用されたことから、「He Got Game」モデルとも呼ばれています。

JORDANシリーズの中でもトップクラス級の希少価値と高額商品となっておりオークションにもなかなか出ない商品です!

このモデルでマイケル・ジョーダンは3連覇を達成いたしました。

◆色 ~ ホワイト×ブラック 『 HE GOT GAME 』 (*超人気の白黒、非常にカッコいいカラーリングです。)

◆サイズ ~ 27.5cm

◆商品状態 ~ 若干の使用感はありますが、全体的には非常に綺麗です。 ソールの減りは、両足のカカトのみ、わずかに減っていますが、全体的には、ほとんど減りはありません。 あまり使用感もなく、全体的に非常に綺麗で、特に目立つ大きな汚れ、キズ、ダメージなどもなく、商品の状態は < 上美品・中古品 > と思われます。

◆付属品 ~ 特になし

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 未使用に近い

