華麗 アディダス 【新品】 SUPERSTAR EG4959 スーパースター スニーカー

箱あり、新品未使用

【購入先】公式販売店

【商品名】スーパースター

【品番】EG4959

【カラー】ブラック

【サイズ】26.0cm

【付属】adidas専用BOX無しです

【状態】新品/未使用/タグ付き

カラー···ブラック

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

