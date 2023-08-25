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100%正規品 ありがとうキハ85系南紀号 ノベルティ JR東海 鉄道

商品の説明

6/24、25に実施されたJR東海 ありがとうキハ85系南紀号のツアー参加者限定で配布されたノベルティセットです。
SL人吉 58654+50系 4両セット Nゲージ 特別企画品

タカラ　日本特急旅行ゲーム
・南紀号ヘッドマークタオル （A4くらいのサイズ）
腕木式信号機　羽根　出発信号機用
・缶バッジセット
鉄道の愛称板　サボ　月光
・アクリルキーホルダー 2個 （新宮・名古屋）
近江鉄道バス　三津屋線　8トラテープ
・フォトフレーム（写真入り）
JR西日本ダイヤ改正駅ポスター（次々、続々、新快速。）

鉄道部品　行先板　成田初詣 千葉鉄道管理局　吊り下げ式行先板
車内で受け取った未開封の状態でお渡しします。
福岡市営地下鉄 40周年記念 はやかけん インディゴブルー
複数回参加しました。鉄道ファンではない同行者の分をお譲りします。
E6系新幹線こまち7両
バラ売り・値下げ・返品不可
TOMIX92014 国鉄0ー2000系東海道・山陽新幹線
即購入OKです。
ありがとうキハ85系南紀号 ノベルティ JR東海
神経質な方の入札はご遠慮ください。

マルス券 レア こだま（岡山→佐世保）

商品の情報

商品の状態新品、未使用

よこさん様専用
6/24、25に実施されたJR東海 ありがとうキハ85系南紀号のツアー参加者限定で配布されたノベルティセットです。・南紀号ヘッドマークタオル （A4くらいのサイズ）・缶バッジセット・アクリルキーホルダー 2個 （新宮・名古屋）・フォトフレーム（写真入り）車内で受け取った未開封の状態でお渡しします。複数回参加しました。鉄道ファンではない同行者の分をお譲りします。バラ売り・値下げ・返品不可 即購入OKです。神経質な方の入札はご遠慮ください。

商品の情報

商品の状態新品、未使用

100%正規品 ありがとうキハ85系南紀号 ノベルティ JR東海 鉄道

33分钟前

100%正規品 ありがとうキハ85系南紀号 ノベルティ JR東海 鉄道

¥14,500 ¥12,325

(税込) 送料込み
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87a53409ca4

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100%正規品 ありがとうキハ85系南紀号 ノベルティ JR東海 鉄道 100%正規品 ありがとうキハ85系南紀号 ノベルティ JR東海 鉄道

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