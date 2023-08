都内で NON TOKYO PRINT RIB WIDE PANTS COW ガウチョパンツ

NON TOKYO / PRINT RIB WIDE PANTS (COW) / 〈ノントーキョー〉プリントリブワイドパンツ (カウ) NONTOKYO

ハリとコシのあるリブを使用したワイドシルエットのプリントパンツ。

伸びが良いために着易く、型崩れしにくくシワになりにくい利点が特徴で、ポリエステルのた速乾性も あります。

後ろ裾にはスリットが入っており、動きやすく脚を綺麗に見せてくれます。

両サイドにはスラッシュポケットがあり、機能面も十分です。

定価¥28,600

ウエスト 58~68㎝

ヒップ 90~100㎝

股上 32㎝

股下 68㎝

腿周り 68㎝

裾周り 55㎝

POLYESTER 100%

一度も着用していない新品未使用品です。

オンラインでも完売していますのでお探しの方は是非。

#NONTOKYO

#ノントーキョー

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ノントーキョー 商品の状態 新品、未使用

