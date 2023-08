⚠️BIGBANG. forLIFE様専用です!

⚠️BIGBANG. forLIFE様専用です!フルクラム FULCRUM RACING ZEROチューブレス、クリンチャーに対応の2WAY-FIT 2009年頃購入シマノフリー10s11sに対応かは不明です。決戦用に使っていたので、走行距離少。クイックリリースはありません。タイヤIRC Formula PRO TUBELESS X-Guardタイヤはまだ使えると思います。※空気を入れて数日後も残圧ありタイヤにハリがあります。個人的にはチューブレス特有の乗り心地で走行時の疲れ軽減、グリップ感、安定感がありクリンチャーより良いと思います。⚠️リム、スポークに軽微なキズがあります。 ※3/2に(写真8.9)更新しました。※写真参照 他に見たい箇所あれば写真アップします!ホイールバッグは使用感、汚れがあります。必要であればシマノアルテグラ CS-6700 10sのカセットをオマケでお付けします。クイックも必要であれば、フルクラム純正ではないですがお付けします。⚠️新たに軽微なキズを見つけたので少しだけお値引きします。早い者勝ちで!記載や掲載写真以外の見落とした軽微な汚れや傷を理解出来る方のみ参加していただき、中古品であることを理解した上でご検討、ご購入ください。※細かく気にされる方はご購入をお控えください。

