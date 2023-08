玄関先迄納品 × トラヴィス・スコット ナイキ ファントム ブラック エアジョーダン1ローOG スニーカー

Travis Scott × Nike Air Jordan 1 Low OG "Black Phantom"

トラヴィス スコット ブラックファントム

SNKRSで購入しました。

状態:新品未使用

サイズ:27.5cm

カラー:ブラック

スニーカー型:ローカット

履き口:紐

NIKEより届いた状態で発送いたします。現在未開封品になります。

間違いなく国内正規販売の新品ですが、製造上の傷や汚れがありました際は対応できませんので、ご容赦ください。

すり替え防止の為に返品は受け付けられませんので、宜しくお願い致します。

メルカリの取引ルールが第一優先です。

商談中でも即購入の方が優先されます。

また、掲載内容等よく確認頂き、気になる事があれば事前にコメントください。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

