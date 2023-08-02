注目の福袋！ ヴァンドーム青山　ダイヤモンドグレースリング　0.323ct リング

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VENDOME AOYAMA
宝石ルース 【ラタナキリブルーの標本！】天然ブルージルコン2.582カラット鑑
ヴァンドームアオヤマ
プラチナpt900 リング 平打 幅4.2㎜ 1.2㎜ 10号 4.75 g
ダイヤモンドグレースリング
18金 Ygタ-コイス リング
お値下げ‼️ブルガリブルガリリング リバーシブル
pt950 プラチナ950
天然アクアマリン ダイヤ リング31ct pt900 ^
天然ダイヤモンド 0.143ct 0.18ct 計0.323ct
K18 WG ヘビ コブラ リング 指輪 13.5号
中石グレード
GUCCIリング日本サイズ14号
Dカラー
K18WG ダイヤリング 0.25ct ＃15
SIクラス
【早い者勝ち】BVLGARI 1バンドリング 50（10号）ブルガリ
excellentカット
ヴィンテージ シルバー925 オニキス グリーンオニキス リング
K18 リング 2.4g 真珠 指輪
11号 #11
ティファニー リング 9号
ティファニー 2Pダイヤハートリング 750
素材
K18 サファイア 犬 デザインリング 18金 指輪 12号 Y02609
プラチナ950、天然ダイヤモンド
★Cartier★バレリーナ ダイヤリング 婚約指輪 D0.31ct
サイズ
K18 YG ダイヤモンド オニキス 透かしデザイン リング
縦:約5.5mm
Tiffanyチャネルセッティング
K18リング 指輪 18金 750 印台 オニキス
VA 0.143 0.18 pt950 ダイヤモンド鑑定番号の刻印がございます。
ティファニー チャネルセッティングバンドリング 2.5ミリ ８号弱
『品質重視』PT950プラチナのダイヤモンドリング1.0ct 12
保証書は紛失しております。
CHANEL リング ピアス セット クリア ヴィンテージ クローバー アクリル
ジュエリーケースに入れて宅配便で発送予定です。
アーカー ダイヤモンド リング Pt900 0.214ct E VVS-2 EX
ポンテヴェキオ pontevecchio リング 指輪
以下公式サイトより
GUCCI クリスタルダブルGブレスレット
粒選りの一粒ダイヤモンドを繊細なメレダイヤモンドで縁取った、 優雅で高貴なイメージの「ダイヤモンドグレース」のリング。
バナジウムコーネルピン インフィニティ リング デザイン枠
ete ツイストリング ダイヤモンド※限定値下げ中
センターでまばゆい輝きを放つのは、「最高級 Dカラー・エクセレントカット」の上質なダイヤモンド。
ete アメシスト リング
繊細にダイヤモンドをセッティングしたアームが、中央のダイヤモンドの輝きをさらに際立たせています。
【ポンテヴェキオ】ピンクゴールドのピンキーリング
スピネッリキルコリン Spinelli Kilcollin ⭐︎お値下げ可能⭐︎
人気のハーフエタニティリングのデザインに、大小のダイヤモンドが光を重ね合ったモチーフは、シンプルな一粒ダイヤモンドリングにはないフェミニンさとエレガントさに満ちています。
ボリュームリングですアメジストは1.4×1.8のボリューム、サイズは11です
鑑定付き❣️H&Cカット✨D0.33CT✨k18V字ダイヤモンドリング ミル打ち
また、贅沢にダイヤモンドを使いきらめきと美しさを最大限に表現したデザインは、いつものスタイルをランクアップしてくれそう。
ロシア産⭐️デマントイドガーネット⭐️ダイヤモンド✨リング✨約11号✨鑑別書付
Dan Jackson ダンジャクソン リング
大切な日の記念にもぴったりのジュエリーです。
K18YG 16号 シェル ミルウチ デザインリング
K18イエローゴールドダイヤリング11号
定価213,400円
イエローゴールドk10 キュービックジルコニア 指輪 10金 印台【最終値下げ】
ティファニー TIFFANY 14号 サマセット リング 廃盤 希少 チェーン
材質···プラチナ
東京リベンジャーズ シルバーリング
装飾···ダイヤモンド
500 ヨーガンレール リングセット
アガット K10 ルビー ダイヤモンド オープンリング 未使用
すり替え防止の為返品はお断りしております。
※ 【値下不可】スーパーセブン リング 指輪 11号 カコクセナイト ゲーサイト
気になることは購入前にお気軽にコメントください(*^^*)
あおこん様専用ページです。（２個）
希少石♡PT900 天然パパラチャサファイヤ リング
よろしくお願いいたします。
K18/Pt850 ジュエリーマキ ダイヤ入り リング 5.92g
Cartier トリニティ クラシック リング クリーニング済み 17号 57
以下検索用
ショーメ ジョセフィーヌ トリオンフ エタニティリング
STAR JEWELRY
絢爛！立体美 ミステリーセッティング プリンセスカット ダイヤモンド リング
スタージュエリー
【K無職になった様専用】GHOST RANCH シルバーメキシコリング
ヴァンドーム青山
ダイヤモンド エタニティリング 0.15ct
Vendome Aoyama
TRILOGY トリロジー／ダイヤモンド リング V字 スリーダイヤ
サマンサティアラ
K18 ミキモト シトリン・パール リング
avaron
美品 国内正規 ケース付 カルティエ K18 タンク ダイヤモンド リング 8号
アヴァロン
アルティーダウード ARTIDA OUD受注 K10オパールリング
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オレフィーチェ
[ほぼ新品]k18 0.3ctUPダイヤモンドリング
orefice
エンジェル リング パール 10号
AHKAH
18金 9号 2.9g 甲丸リング 指輪 カルティエカラー
アーカー
エテ K10 クレール リング 13号 カット スターダスト レイヤード 美品
festaria
PTダイヤリング
フェスタリア
メキシコ製 ヴィンテージ アンティーク ブラックオニキスリング 925
ete
ESTELLE pt900 ハート ルビー リング 12.5号
エテ
AVALANCHE アヴァランチ 10k リング 指輪 ゴールド 4号
jouete
【姫さまの橋渡し】K18YG/Pt900天然ダイヤモンドコンビ王道シンプルリング
ジュエッテ
blanc iris(ブランイリス)/ Spirit silver ring
pt900 pt950
バナジウムコーネルピン ルース
ハードプラチナ
即決 HERMES エルメス シェーヌダンクル アンシェネ リング 指輪
チョコフィオーレ
【K18/D0.05ct/S0.37ct/R0.04ct/PS0.04ct】指輪
エタニティリング
【美品】カルティエ♡ラブリング ダイヤモンド3石 YG #49
取り巻きデザイン
アガット リング13号❗️
ヘイローリング
ブルガリ チャンドラ シリーズ リング修復あり
商品の情報
ブランド
ヴァンドームアオヤマ
商品の状態
未使用に近い
【昭和】PM900 星 ダイヤ 和彫 15号 4.3g 指輪
◎Cartier カルティエバレリーナウェディングリング Pt950ダイヤ48号
♥️天然ピンクダイヤモンドリング pt900 鑑別書付き
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高騰中です。現品1点、貴重なオレンジシトリンルース14.5ctオーバル
エルメス HERMES リング ロンド
【 R♡R様専用】CHANEL ココ クラッシュ コレクション リング
鏡面磨 14号 Tiffany& Co. ティファニー アトラス リング 指輪
天然石 アレキサンドライトキャッツアイ
VENDOME AOYAMAヴァンドームアオヤマダイヤモンドグレースリングpt950 プラチナ950天然ダイヤモンド 0.143ct 0.18ct 計0.323ct中石グレードDカラーSIクラスexcellentカット11号 #11素材プラチナ950、天然ダイヤモンドサイズ縦:約5.5mmVA 0.143 0.18 pt950 ダイヤモンド鑑定番号の刻印がございます。保証書は紛失しております。ジュエリーケースに入れて宅配便で発送予定です。以下公式サイトより粒選りの一粒ダイヤモンドを繊細なメレダイヤモンドで縁取った、 優雅で高貴なイメージの「ダイヤモンドグレース」のリング。センターでまばゆい輝きを放つのは、「最高級 Dカラー・エクセレントカット」の上質なダイヤモンド。繊細にダイヤモンドをセッティングしたアームが、中央のダイヤモンドの輝きをさらに際立たせています。人気のハーフエタニティリングのデザインに、大小のダイヤモンドが光を重ね合ったモチーフは、シンプルな一粒ダイヤモンドリングにはないフェミニンさとエレガントさに満ちています。また、贅沢にダイヤモンドを使いきらめきと美しさを最大限に表現したデザインは、いつものスタイルをランクアップしてくれそう。大切な日の記念にもぴったりのジュエリーです。定価213,400円材質···プラチナ装飾···ダイヤモンドすり替え防止の為返品はお断りしております。気になることは購入前にお気軽にコメントください(*^^*)よろしくお願いいたします。以下検索用STAR JEWELRYスタージュエリーヴァンドーム青山Vendome Aoyamaサマンサティアラavaronアヴァロン4℃ヨンドシージュエリーツツミetePonte VecchioポンテベッキオオレフィーチェoreficeAHKAHアーカーfestariaフェスタリアeteエテjoueteジュエッテpt900 pt950ハードプラチナチョコフィオーレエタニティリング取り巻きデザインヘイローリング
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ヴァンドームアオヤマ
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未使用に近い
注目の福袋！ ヴァンドーム青山 ダイヤモンドグレースリング 0.323ct リング
375
34分钟前
注目の福袋！ ヴァンドーム青山 ダイヤモンドグレースリング 0.323ct リング
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99,999
¥
52,999
(税込) 送料込み
9
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アクセサリー
リング
ヴァンドーム青山 ダイヤモンドグレースリング 0.323ct
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
d09c1010fd3f0
1694
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (14)
注目の福袋！ ヴァンドーム青山 ダイヤモンドグレースリング 0.323ct リング
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