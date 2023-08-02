注目の福袋！ ヴァンドーム青山　ダイヤモンドグレースリング　0.323ct リング

VENDOME AOYAMA

宝石ルース 【ラタナキリブルーの標本！】天然ブルージルコン2.582カラット鑑

ヴァンドームアオヤマ

プラチナpt900 リング 平打 幅4.2㎜ 1.2㎜ 10号 4.75 g

ダイヤモンドグレースリング

18金 Ygタ-コイス リング



お値下げ‼️ブルガリブルガリリング リバーシブル

pt950 プラチナ950

天然アクアマリン ダイヤ リング31ct pt900 ^

天然ダイヤモンド 0.143ct 0.18ct 計0.323ct

K18 WG ヘビ コブラ リング 指輪 13.5号

中石グレード

GUCCIリング日本サイズ14号

Dカラー

K18WG ダイヤリング 0.25ct ＃15

SIクラス

【早い者勝ち】BVLGARI 1バンドリング 50（10号）ブルガリ

excellentカット

ヴィンテージ シルバー925 オニキス グリーンオニキス リング



K18 リング 2.4g 真珠 指輪

11号 #11

ティファニー リング 9号



ティファニー 2Pダイヤハートリング 750

素材

K18 サファイア 犬 デザインリング 18金 指輪 12号 Y02609

プラチナ950、天然ダイヤモンド

★Cartier★バレリーナ ダイヤリング 婚約指輪 D0.31ct

サイズ

K18 YG ダイヤモンド オニキス 透かしデザイン リング

縦:約5.5mm

Tiffanyチャネルセッティング



K18リング 指輪 18金 750 印台 オニキス

VA 0.143 0.18 pt950 ダイヤモンド鑑定番号の刻印がございます。

ティファニー チャネルセッティングバンドリング 2.5ミリ ８号弱



『品質重視』PT950プラチナのダイヤモンドリング1.0ct 12

保証書は紛失しております。

CHANEL リング ピアス セット クリア ヴィンテージ クローバー アクリル

ジュエリーケースに入れて宅配便で発送予定です。

アーカー ダイヤモンド リング Pt900 0.214ct E VVS-2 EX



ポンテヴェキオ pontevecchio リング 指輪

以下公式サイトより

GUCCI クリスタルダブルGブレスレット

粒選りの一粒ダイヤモンドを繊細なメレダイヤモンドで縁取った、 優雅で高貴なイメージの「ダイヤモンドグレース」のリング。

バナジウムコーネルピン インフィニティ リング デザイン枠



ete ツイストリング ダイヤモンド※限定値下げ中

センターでまばゆい輝きを放つのは、「最高級 Dカラー・エクセレントカット」の上質なダイヤモンド。

ete アメシスト リング

繊細にダイヤモンドをセッティングしたアームが、中央のダイヤモンドの輝きをさらに際立たせています。

【ポンテヴェキオ】ピンクゴールドのピンキーリング



スピネッリキルコリン Spinelli Kilcollin ⭐︎お値下げ可能⭐︎

人気のハーフエタニティリングのデザインに、大小のダイヤモンドが光を重ね合ったモチーフは、シンプルな一粒ダイヤモンドリングにはないフェミニンさとエレガントさに満ちています。

ボリュームリングですアメジストは1.4×1.8のボリューム、サイズは11です



鑑定付き❣️H&Cカット✨D0.33CT✨k18V字ダイヤモンドリング ミル打ち

また、贅沢にダイヤモンドを使いきらめきと美しさを最大限に表現したデザインは、いつものスタイルをランクアップしてくれそう。

ロシア産⭐️デマントイドガーネット⭐️ダイヤモンド✨リング✨約11号✨鑑別書付



Dan Jackson ダンジャクソン リング

大切な日の記念にもぴったりのジュエリーです。

K18YG 16号 シェル ミルウチ デザインリング



K18イエローゴールドダイヤリング11号

定価213,400円

イエローゴールドk10 キュービックジルコニア 指輪 10金 印台【最終値下げ】



ティファニー TIFFANY 14号 サマセット リング 廃盤 希少 チェーン

材質···プラチナ

東京リベンジャーズ シルバーリング

装飾···ダイヤモンド

500 ヨーガンレール リングセット



アガット K10 ルビー ダイヤモンド オープンリング 未使用

すり替え防止の為返品はお断りしております。

※ 【値下不可】スーパーセブン リング 指輪 11号 カコクセナイト ゲーサイト

気になることは購入前にお気軽にコメントください(*^^*)

あおこん様専用ページです。（２個）



希少石♡PT900 天然パパラチャサファイヤ リング

よろしくお願いいたします。

K18/Pt850 ジュエリーマキ ダイヤ入り リング 5.92g



Cartier トリニティ クラシック リング クリーニング済み 17号 57

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ショーメ ジョセフィーヌ トリオンフ エタニティリング

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絢爛！立体美 ミステリーセッティング プリンセスカット ダイヤモンド リング

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ヴァンドーム青山

ダイヤモンド エタニティリング 0.15ct

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TRILOGY トリロジー／ダイヤモンド リング V字 スリーダイヤ

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K18 ミキモト シトリン・パール リング

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美品 国内正規 ケース付 カルティエ K18 タンク ダイヤモンド リング 8号

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アルティーダウード ARTIDA OUD受注 K10オパールリング

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プラチナpt900 リング ダイヤ0.31 0.15ct 11.5号 4.21g

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とあるカルトの魔術師が使った指輪

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[ほぼ新品]k18 0.3ctUPダイヤモンドリング

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18金 9号 2.9g 甲丸リング 指輪 カルティエカラー

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アガット リング13号❗️

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商品の情報 ブランド ヴァンドームアオヤマ 商品の状態 未使用に近い

VENDOME AOYAMAヴァンドームアオヤマダイヤモンドグレースリングpt950 プラチナ950天然ダイヤモンド 0.143ct 0.18ct 計0.323ct中石グレードDカラーSIクラスexcellentカット11号 #11素材プラチナ950、天然ダイヤモンドサイズ縦:約5.5mmVA 0.143 0.18 pt950 ダイヤモンド鑑定番号の刻印がございます。保証書は紛失しております。ジュエリーケースに入れて宅配便で発送予定です。以下公式サイトより粒選りの一粒ダイヤモンドを繊細なメレダイヤモンドで縁取った、 優雅で高貴なイメージの「ダイヤモンドグレース」のリング。センターでまばゆい輝きを放つのは、「最高級 Dカラー・エクセレントカット」の上質なダイヤモンド。繊細にダイヤモンドをセッティングしたアームが、中央のダイヤモンドの輝きをさらに際立たせています。人気のハーフエタニティリングのデザインに、大小のダイヤモンドが光を重ね合ったモチーフは、シンプルな一粒ダイヤモンドリングにはないフェミニンさとエレガントさに満ちています。また、贅沢にダイヤモンドを使いきらめきと美しさを最大限に表現したデザインは、いつものスタイルをランクアップしてくれそう。大切な日の記念にもぴったりのジュエリーです。定価213,400円材質···プラチナ装飾···ダイヤモンドすり替え防止の為返品はお断りしております。気になることは購入前にお気軽にコメントください(*^^*)よろしくお願いいたします。以下検索用STAR JEWELRYスタージュエリーヴァンドーム青山Vendome Aoyamaサマンサティアラavaronアヴァロン4℃ヨンドシージュエリーツツミetePonte VecchioポンテベッキオオレフィーチェoreficeAHKAHアーカーfestariaフェスタリアeteエテjoueteジュエッテpt900 pt950ハードプラチナチョコフィオーレエタニティリング取り巻きデザインヘイローリング

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