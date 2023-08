DIANE von FURSTENBERG

ダイアンフォンファスティンバーグのワンピース

素材は定番のシルクジャージです。

優しいピンクベージュが派手目の柄を上品に優しくしてくれています。

サイズはあえて大きいモノをふんわりと着ていました。

ビックスタイルはスッキリされたかったので後ろ身頃の切り替え部分にゴムを縫い付けています。

無い方がよろしければ簡単に外せます。

ラインがとても綺麗でスタイルを良く見せてくれます。

通常、ダイアンのラップドレスは4を着用しています。

サイズ10

着丈94cm

シルク100%

BUYMAで購入し数回着用

小さなシミがありましたので画像でご確認下さい。

前のギャザー内側にあるので目立ちません。

発送は1〜4日間です。

お急ぎの方はコメント下さい。

他サイト掲載の為、予告無しの削除あります。

プロフ必読でお願いします。

購入前にコメントよろしくお願いいたします。

中古品、素人の検品である為完璧ではない事をご理解の上、ご購入をお願い致します。

#マイケルコース #MichaelKors #

#DIANEvonFURSTENBERG

#ダイアンフォンファスティンバーグ

#膝丈ワンピース

#カシュクールワンピース

#ノースリーブワンピース

#BCBGMAXAZRIA

#ASOS

#ビーシービージーマックスアズリア

#エイソス

#マイケルコース

#エポカ

#theory

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダイアンフォンファステンバーグ 商品の状態 やや傷や汚れあり

DIANE von FURSTENBERGダイアンフォンファスティンバーグのワンピース素材は定番のシルクジャージです。優しいピンクベージュが派手目の柄を上品に優しくしてくれています。サイズはあえて大きいモノをふんわりと着ていました。ビックスタイルはスッキリされたかったので後ろ身頃の切り替え部分にゴムを縫い付けています。無い方がよろしければ簡単に外せます。ラインがとても綺麗でスタイルを良く見せてくれます。通常、ダイアンのラップドレスは4を着用しています。サイズ10着丈94cmシルク100%BUYMAで購入し数回着用小さなシミがありましたので画像でご確認下さい。前のギャザー内側にあるので目立ちません。発送は1〜4日間です。お急ぎの方はコメント下さい。他サイト掲載の為、予告無しの削除あります。プロフ必読でお願いします。購入前にコメントよろしくお願いいたします。中古品、素人の検品である為完璧ではない事をご理解の上、ご購入をお願い致します。#マイケルコース #MichaelKors ##DIANEvonFURSTENBERG#ダイアンフォンファスティンバーグ#膝丈ワンピース#カシュクールワンピース #ノースリーブワンピース#BCBGMAXAZRIA#ASOS#ビーシービージーマックスアズリア#エイソス#マイケルコース#エポカ#theory

