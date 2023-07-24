激安 STUSSY祭 オールドステューシー old60 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

80年代の定番デザイン
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カラー:ネイビーグレー
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サイズ:L
Burberry tシャツ ポロシャツセット
寸法:着丈約74センチ、身幅約50センチ
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タグ:黒タグ（80’s）約40年前
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状態:4/5 フロントに畳み焼けがありますが首回り等、他は年代こ割には状態良いです
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徐々に値下げしていく予定です
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ステューシー
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
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80年代の定番デザインサックスを吹いてるのも有名ですねSTUSSY大放出！約70枚のコレクションから徐々に出品していきますカラー:ネイビーグレーサイズ:L寸法:着丈約74センチ、身幅約50センチタグ:黒タグ（80’s）約40年前状態:4/5 フロントに畳み焼けがありますが首回り等、他は年代こ割には状態良いです値引き交渉はしません徐々に値下げしていく予定です
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ステューシー
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|やや傷や汚れあり