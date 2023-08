ボッテガヴェネタ

クラッチバッグ/パーティバッグ

レザー

シルバーグレー系カラー

珍しいボッテガヴェネタのリザード型押しのようなレザー素材のクラッチバッグです♪

がま口開閉もオシャレなポイント♪

内側にカードポケットがあるのも嬉しいデザインとなっております♪

【サイズ】

約 縦15×横29×マチ3.5cm

多少の誤差はお許しください

内カードポケット ×8

【付属品】

保存袋

【状態】

外観

極僅かな角スレやがま口の金具部分にスレ傷が少し見られますが、全体的に目立つ汚れやダメージは無く比較的キレイな状態です◎

内観

白っぽい汚れが薄く見られますが、その他特に聞きなる箇所は無くキレイな状態です◎

がま口もしっかりと留まります◎

真贋・鑑定済みのブランドショップより正規品を購入◎

2k.o3.a4.e83

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

