#adidasOriginals のトラックジャケットになります。

最近人気再燃のベッケンバウアーで、色は人気のブラック(黒)にホワイト(白)のスリーライン。

ボーダーの地模様が入った珍しいタイプです。

在原みゆ紀さんや小松菜奈さんが着用して大人気のバイカラーデザインです。

色違いも出品しております。

メンズ・レディースどちらもOK!

・デニム

・チノパン

・スキニー

・ワイドパンツ

・スラックス

などのメンズライクなボトムスはもちろん

・スカート

・ショートパンツ

などにもバッチリ相性良き!

古着は一点モノが多く、ピン!と来た時がお買い時です。

今しかないこの機会を是非逃さないようにしてください。

【アイテム詳細】

表記サイズ:L(実寸L〜XL相当)

着丈:約68cm

身幅:約56cm

肩幅:約45cm

袖丈:約67cm

素材:綿52% ポリエステル48%

【コンディション】

襟に汚れありますがさほど目立ちません。

それ以外特筆すべき大きな汚れやダメージはございません。

多少の使用感は古着ならではの味とご理解いただき

ご愛用いただければ幸いです。

その他ご不明な点はお気軽にご質問ください。

アディダスのジャージは小松菜奈、在原みゆ紀、あいみょん、サチモスのヨンス、キングヌーの常田大希、菅田将暉、成田凌など、ファッションに影響力のあるオシャレな芸能人達が着用しており、主に古着男子・古着女子・スポーツMIX・ストリート系ファッションが好きな人に人気急上昇中です。

ナイキ、プーマ、リーボック、フィラ、チャンピオン、GAP、シュプリーム、ステューシー、Y2K、00s、韓国ファッションなどが好きな方にも是非。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

