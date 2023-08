カラー···グレー

Supreme the north face High Pile Fleece

袖丈···長袖

季節感···春、秋、冬

SSZ 21AW LOOSE MOHAIR KNIT です。COLORはGRAY

SIZEはMサイズです。

クリーニングしたてなので状態はとても綺麗だと思います。

引越しのため断捨離致します。

平置きで身幅62センチ、肩幅61センチ、着丈68センチ、袖丈53センチです。

※素人採寸ですので誤差が生じる場合がございますので何卒ご了承お願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

