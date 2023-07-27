沸騰ブラドン 【最終値下げ】NATURA CLASSICA ナチュラクラシカ フィルムカメラ

・FUJI FILM NATURA CLASSICA

LEICAライカ バルナック IIIf 3f Red ズミタール50mm f2

（ナチュラ クラシカ）

MINOLTA ミノルタ CLE ボディ レンジファインダーカビ・クモリ無し！

・35mmコンパクトフィルムカメラ

OLYMPUS OM-4 動作確認済みですがジャンク扱い



キャノン オートボーイD5



ハーフカメラ Olympus pen EE-3

https://fujifilm.jp/personal/filmandcamera/filmcamera/35mm/naturaclassica/index.html

smile boy 様専用KYOCERA CONTAX T3チタンブラック



くすつて様専用 Canon キヤノン フォーカシングスクリーン fn PJ



NIKON F5 ボディ ニコン

・動作確認済みで問題無く使用できます。

【最終値下げ】NATURA CLASSICA ナチュラクラシカ

シャッター

Kodak コダック SUPER GOLD ULTRA MAX 期限切れフィルム

オートフォーカス

HORSEMAN ホースマン LD for DSLRs EOSマウント

ズーム

[ほぼ未使用品] Canon NewFD NFD 20-35mmf3.5

フラッシュ等確認済み

Mamiya645pro（レンズ付き）中判カメラ 動作未確認



完動品 ◉ Canon AE-1 PROGRAM 単焦点レンズ付き

・商品の状態は写真を確認して下さい。

KYOCERA 京セラ T scope Tスコープ



ニコン FM2 ブラック 50mm f1.4

#富士フイルム

【ヴィンテージ希少品！】Miranda ミランダカメラ

#FUJIFILM

CANON EOS 7



PENTAX ASAHI SMC TAKUMAR 6×7 105mm F2.4

種類···コンパクトカメラ

【フィルム30枚付】INSTAX MINI 40

フィルム···35mm

リコー RICOH GR10 ブラック コンパクトフィルムカメラ

フォーカス···AF

商品の情報 ブランド 富士フイルム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

・FUJI FILM NATURA CLASSICA （ナチュラ クラシカ）・35mmコンパクトフィルムカメラhttps://fujifilm.jp/personal/filmandcamera/filmcamera/35mm/naturaclassica/index.html・動作確認済みで問題無く使用できます。 シャッター オートフォーカス ズーム フラッシュ等確認済み・商品の状態は写真を確認して下さい。#富士フイルム#FUJIFILM種類···コンパクトカメラフィルム···35mmフォーカス···AF

商品の情報 ブランド 富士フイルム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アサヒペンタックス S3ミノルタ MINOLTA-35 MODEL II モデル2 ボディ 通常使用可能