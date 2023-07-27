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沸騰ブラドン 【最終値下げ】NATURA CLASSICA ナチュラクラシカ フィルムカメラ

商品の説明

・FUJI FILM NATURA CLASSICA
LEICAライカ バルナック IIIf 3f Red ズミタール50mm f2
（ナチュラ クラシカ）
MINOLTA ミノルタ CLE ボディ レンジファインダーカビ・クモリ無し！
・35mmコンパクトフィルムカメラ
OLYMPUS OM-4 動作確認済みですがジャンク扱い

キャノン　オートボーイD5

ハーフカメラ Olympus pen EE-3
https://fujifilm.jp/personal/filmandcamera/filmcamera/35mm/naturaclassica/index.html
smile boy 様専用KYOCERA CONTAX T3チタンブラック

くすつて様専用　Canon キヤノン　フォーカシングスクリーン fn PJ

NIKON F5 ボディ ニコン
・動作確認済みで問題無く使用できます。
【最終値下げ】NATURA CLASSICA ナチュラクラシカ
シャッター
Kodak コダック　SUPER GOLD ULTRA MAX 期限切れフィルム
オートフォーカス
HORSEMAN ホースマン LD for DSLRs EOSマウント
ズーム
[ほぼ未使用品] Canon NewFD NFD 20-35mmf3.5
フラッシュ等確認済み
Mamiya645pro（レンズ付き）中判カメラ　動作未確認

完動品 ◉ Canon AE-1 PROGRAM 単焦点レンズ付き
・商品の状態は写真を確認して下さい。
KYOCERA 京セラ T scope Tスコープ

ニコン FM2 ブラック 50mm f1.4
#富士フイルム
【ヴィンテージ希少品！】Miranda ミランダカメラ
#FUJIFILM
CANON EOS 7

PENTAX ASAHI SMC TAKUMAR 6×7 105mm F2.4
種類···コンパクトカメラ
【フィルム30枚付】INSTAX MINI 40
フィルム···35mm
リコー RICOH GR10 ブラック コンパクトフィルムカメラ
フォーカス···AF

アサヒペンタックス　S3

商品の情報

ブランド富士フイルム
商品の状態目立った傷や汚れなし

ミノルタ MINOLTA-35 MODEL II モデル2 ボディ 通常使用可能
・FUJI FILM NATURA CLASSICA （ナチュラ クラシカ）・35mmコンパクトフィルムカメラhttps://fujifilm.jp/personal/filmandcamera/filmcamera/35mm/naturaclassica/index.html・動作確認済みで問題無く使用できます。 シャッター オートフォーカス ズーム フラッシュ等確認済み・商品の状態は写真を確認して下さい。#富士フイルム#FUJIFILM種類···コンパクトカメラフィルム···35mmフォーカス···AF

商品の情報

ブランド富士フイルム
商品の状態目立った傷や汚れなし

沸騰ブラドン 【最終値下げ】NATURA CLASSICA ナチュラクラシカ フィルムカメラ

22分钟前

沸騰ブラドン 【最終値下げ】NATURA CLASSICA ナチュラクラシカ フィルムカメラ

¥52,000 ¥28,080

(税込) 送料込み
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