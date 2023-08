ポケモンセンターオンラインで購入した物になります。

【ポケセン産】即日発送 ポケモンカード151 シュリンク付 1box

シュリンク付きのまま発送させていただきます。

水濡れ破損防止の為、プチプチに包んで、梱包して発送致します。

メルカリ便の発送で送料無料です。

納品書は原本はお付け出来ませんが、コピーであればお付け出来ます。

ランダム商品のため中身での評価をされる方はご遠慮ください。

すり替え防止のためご購入後の返品交換はご遠慮ください。

初期傷など細かな状態に拘る方はご購入をご遠慮ください。

上記すべてご理解いただいた上でご購入をお願いいたします。

検索用

#イチゴーイチ

#151

#エリカの招待

#ピカチュウ

#フシギバナ

#リザードン

#カメックス

#シュリンクあり

#シュリンク有り

#ポケカ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

