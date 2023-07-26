最新コレックション needles ベロア トラックパンツ その他

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数回着用し、一部毛羽立ちありますが(画像4枚目)目立たず、全体的に美品です。

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160cmでややゆったりでした。

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質問等お気軽にお願いします。

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商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ニードルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NEPENTHES WOMAN TOKYOで購入しました。数回着用し、一部毛羽立ちありますが(画像4枚目)目立たず、全体的に美品です。160cmでややゆったりでした。質問等お気軽にお願いします。Needlesニードルストラックパンツトラックジャージ

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ニードルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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