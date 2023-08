激安/新作 限定カラー　ナイキ モアテン モア 26.5cm テンポ アップ スニーカー

Nike Air More Uptempo Ghost

ナイキ エア モア アップテンポ ゴースト

国内未発売 海外限定

ご覧頂きありがとうございます⭐️

掲載写真は現物を撮影し掲載しております⭐️

【サイズ】

日本表記 26.5cm

US表記 8.5

【商品概要】

品番 DV1233 111

【商品の状態】

新品、未使用

海外の正規取扱店で

落札した正規品、真贋鑑定済みの商品になります。

日焼け、色褪せなど展示による劣化、匂い移りなどは

一切無く、状態の良い新品、未使用です⭐️

※写真撮影の為開封しておりますm(_ _)m

【付属品の状態】

箱、包装紙 完備しております⭐️

箱と包装紙の状態はやや痛みありますが良好です⭐️

【その他のお知らせ】

※管理にも細心の注意を払っておりますが、

生産、流通過程よりある些細な傷や擦れが

お気になるようで御座いましたら

ご購入はお避け下さいm(_ _)m

【商品の管理について】

自宅の一室で管理しております。

商品に生活臭などは御座いませんので、ご安心下さい(^_^)

【商品の発送について】

梱包は防水ビニールで商品を包み、

購入時のダンボールに入れて発送致します。

ご了承下さいませ(^_^)

【らくらくメルカリ便】に設定してます!

○クロネコヤマト

○匿名配送

【ゆうゆうメルカリ便】ご購入後に変更できます!

○郵便局/コンビニ/はこぽすで受取できる

○匿名配送

☆ご不明点や気になる事が御座いましたら

お気軽にコメント下さい(^_^)

508

MOREUPTEMPO

MORE UP TEMPO

限定カラー エアモアアップテンポ モアテン

モア アップテンポ 96

モアテン ゴースト

モアテン ゴースト

カラー···ホワイト

スニーカー型···ミッドカット

履き口···紐

素材···本革

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

