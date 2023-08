00s vintage プラダスポーツ PRADA SPORT ナイロンパンツ cargo nylon pants ブラック 黒 カーゴパンツ

即購入大丈夫です

気になることはコメント下さい

メルカリにて購入してコレクションとして保管しておくつもりでしたが、手放すことにしました。

状態もかなりよく、デッドストックのような感じになってます。

サイズ感もよく、さまざまな服装に合わせれると思います。テック系が流行っている中で人と被りたくないという方などには、かなりオススメの一品です。

また、裏起毛ではなくナイロンのためオールシーズン使っていただけるアイテムになっていると思います。

裾にはもちろんのこと、ウエストにもドローコードがついているため調整可能になります。

カラー ブラック 黒

サイズ 48実寸から設定はMにしてます

ウエスト平置きドローコードにて調整可能

ウエスト平置き41 ウエストゴムで調整可能

股上33cm

股下76cm

ワタリ34cm

裾幅ドローコードがあるためフリーとします

素人採寸になりますので神経質な方はご遠慮下さい。ヴィンテージ archiveにご理解ある方よろしくお願いします

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プラダスポーツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

