OAKLEYのフラッグ2.0です。

Slate Iridiumレンズ(可視光線透過率23%)

Polished Whiteフレーム

Asia Fit

ハードケース、ソフトケース、交換用鼻あて等の備品付き。

登山を中心に10回程度、使用していました。

これからも十分に使用していただけるきれいな状態です。

一緒に出品しているブルーのイヤーソックに交換して使用していましたので、出品中のホワイトのイヤーソックは未使用です。

中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。

レンズカラー...グレー

フレームカラー...ホワイト

種類...スポーツサングラス、ケース付属

レンズ特徴...度なし、カラーレンズ

商品の情報 ブランド オークリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

