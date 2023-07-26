数量限定セール 山野草！岩手県産アツモリソウ。4 植物/観葉植物

岩手北部産出のアツモリソウ(南部アツモリソウ)
Biffaro Zeus苗 いちじく苗 イチジク苗
花色等、画像参照下さいませ！
neighborhood SRL 伝市鉢 作家鉢 サボテン SRL鉢 黒 中古
＊)お買い上げの時期により花の状態等は変わってきます。
アガベ チタノタ "noname" シーザー ハデス SAD 清桜 皇冠 白犀牛
(＊)6月09日花期終了苗に付き値下げしました！
アガベ チタノタ ハデス子株③ オテロイ
アガベ チタノタ 金鋼狼 クラーケン 中株
国内種は年々その数を減らしています。お求めの方はお早めにどうぞ！
胡蝶蘭 原種 スチュアティアーナ ノビリス ファレノプシス Phal 洋蘭
特定国内種事業者届出済事業者です！
PAN様専用 多肉植物アガベ チタノタ フィリグリー 圓葉拇指 極上美株 2株
分頭 クサントロエア ジョンソニー ブラックボーイ
オペルクリカリア パキプス 現地球 発根管理中
レア品種♫ ベンジャミン シタシオン 観葉植物 室内 大型 8号
岩手北部産出のアツモリソウ(南部アツモリソウ)花色等、画像参照下さいませ！＊)お買い上げの時期により花の状態等は変わってきます。(＊)6月09日花期終了苗に付き値下げしました！国内種は年々その数を減らしています。お求めの方はお早めにどうぞ！特定国内種事業者届出済事業者です！