期間限定特別価格 テンダーロイン tenderloin パンツ デニム　BDP デニム/ジーンズ

テンダーロイン

tenderloin

デニム BDP パンツ

●商品詳細

表示サイズ:M

ウエスト:82cm 股上:32cm 股下:71.5cm もも幅:34.5cm

ヒップ:118cm 裾幅:25cm

※若干の誤差がございます。

素材:綿100%

カラー:ブルー系(青)

仕様:ジップフライ

付属品:画像にあるものが全てとなります。

●状態(キズ・汚れ等)

裾部分にスレがございますが、まだまだ問題なくご使用いただけるお品になります。

カラー···ブルー

シルエット···ワイド

商品の情報 商品のサイズ M ブランド テンダーロイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

テンダーロイン tenderloinデニム BDP パンツ●商品詳細表示サイズ:Mウエスト:82cm 股上:32cm 股下:71.5cm もも幅:34.5cmヒップ:118cm 裾幅:25cm※若干の誤差がございます。素材:綿100%カラー:ブルー系(青)仕様:ジップフライ付属品:画像にあるものが全てとなります。●状態(キズ・汚れ等) 裾部分にスレがございますが、まだまだ問題なくご使用いただけるお品になります。カラー···ブルーシルエット···ワイド

