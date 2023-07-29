欲しいの Beats Fit Pro x Kim Kardashian Dune イヤフォン

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【新品未使用】Apple AirPods（第3世代）MagSafe充電ケース付き

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ダイナミックヘッドトラッキングによる空間オーディオで、映画、音楽、ゲーム、どんなコンテンツでも音に包まれるようなサウンド

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アクティブノイズキャンセリング（ANC）が周囲の環境に応じて不要な音を遮断

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1）外部音取り込みモードに切り替えて、周囲の状況を把握

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Apple H1チップで、自動デバイス切り替え、オーディオ共有、「Hey Siri」が可能に

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2）耐汗耐水性能（IPX4等級）を備えたイヤーバッド

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3）最大6時間の再生時間（充電ケースを使用した場合は最大24時間）

Xiaomi Buds 4 Pro ワイヤレスイヤホン【中国版】

4）通話性能やボイスアシスタントの利用品質を高めるデュアルビームフォーミングマイク

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業界最高クラスのClass 1 Bluetooth?テクノロジーにより、接続範囲が広く、ドロップアウトも減少iOSデバイスの「探す」アプリで、紛失したイヤーバッドの追跡が可能

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5）簡単設定でAndroidにも対応。専用のBeatsアプリで、ワンタッチペアリング、コントロールのカスタマイズ、装着状態テストなどの機能を利用可能

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6）同色のポケットサイズ充電ケース（USB-Cで充電）

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AirPods Pro （イヤホン左右本体と充電器）

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商品の情報 ブランド ビーツバイドクタードレ 商品の状態 新品、未使用

☆購入前に,伝言を残します。☆ご覧いただきありがとうございます^ ^Beats Fit Proワイヤレスノイズキャンセリングイヤフォン — Kim Kスペシャルエディション - デューンビーツバイドレーとキムカーダシアンがコラボし当時即完売で話題になったお品、1番人気のカラーです【状態】?新品未使用気持ちの良いお取り引きを心がけております よろしくお願い致します＊ 【商品説明】ぴったりフィットする柔軟なウィングチップで、一日中快適で安定した着け心地パワフルでバランスに優れたサウンドを再現する独自のアコースティックプラットフォームダイナミックヘッドトラッキングによる空間オーディオで、映画、音楽、ゲーム、どんなコンテンツでも音に包まれるようなサウンドアクティブノイズキャンセリング（ANC）が周囲の環境に応じて不要な音を遮断1）外部音取り込みモードに切り替えて、周囲の状況を把握Apple H1チップで、自動デバイス切り替え、オーディオ共有、「Hey Siri」が可能に2）耐汗耐水性能（IPX4等級）を備えたイヤーバッド3）最大6時間の再生時間（充電ケースを使用した場合は最大24時間）4）通話性能やボイスアシスタントの利用品質を高めるデュアルビームフォーミングマイク業界最高クラスのClass 1 Bluetooth?テクノロジーにより、接続範囲が広く、ドロップアウトも減少iOSデバイスの「探す」アプリで、紛失したイヤーバッドの追跡が可能5）簡単設定でAndroidにも対応。専用のBeatsアプリで、ワンタッチペアリング、コントロールのカスタマイズ、装着状態テストなどの機能を利用可能6）同色のポケットサイズ充電ケース（USB-Cで充電）ワイヤレスノイズキャンセリングイヤフォン#Beats Fit Pro#Kim Kardashianビーツ dune キム イヤフォン イヤホン

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