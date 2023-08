他にもブランドアパレル出品しておりますのでご覧になってみて下さい(*^_^*)

#めるまんぼー

※値下げはプロフィールをご覧下さい(*^_^*)

GUCCI グッチ インターロッキングG ストライプ ポロシャツ

GUCCIグッチインターロッキングG ストライプを袖にあしらったブラック ストレッチコットンピケのポロシャツ。

ベージュの襟もアクセントになっています。

ヴィンテージトラックスーツのテープロゴから着想を得たサイドラインが、歴史あるGUCCI ロゴをスポーティーに演出しています。

袖に沿ってキャメル&ブラウンのインターロッキングG ジャカード ストライプ、リフレクティブ ファブリックのパイピング。

ショートスリーブ

マザーオブパール ボタン付き ボタンスルー プラケット

Made in Italy

サイズ M

平置き採寸

肩幅約46cm×身幅約53cm×着丈約67cm×袖丈約39cm(サイドライン部分)

多少の誤差はご容赦くださいm(_ _)m

海外サイズが心配な方はご自身でご確認下さい(*^^*)

状態も良いと思いますが中古品になりますので見落としている汚れ等あるかもしれませんm(_ _)m

写真にて状態をご確認の上ご購入下さい(*^_^*)

会員制ブランドオークション購入

ご使用のスマホやPCの設定によって、色の見え方が違う場合がありますm(_ _)m

(撮影Galaxy s20 通常アウトカメラで撮影)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

